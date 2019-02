Mwc 2019 | Lenovo presenta i nuovi portatili e un tablet-smartphone

wired

: Mwc 2019, con Ericsson il 5G è rock: la band suona insieme da due luoghi differenti - RepubblicaTv : Mwc 2019, con Ericsson il 5G è rock: la band suona insieme da due luoghi differenti - MarcoLorux : RT @Silicon_Italia: Software AG, una visione IoT connected collegherà il MWC 2019 - -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Barcellona –al Mobile World Congress edizioneprosegue un discorso iniziato poche settimane prima al Ces di Las Vegas e con i suoi annunci completa la gamma di, senza dimenticare smart home e data center. “Abbiamo lavorato tramite i Big Data per migliorare l’esperienza utente dei nostri notebook, raccolto informazioni da store on-line e social, oltre ai questionari realizzati da noi“, spiega Dilip Bhatia VP User and Customer Experience in, “la richiesta principale del pubblico riguarda lo schermo, più grande, sottile e con colori ben definiti, per l’interfaccia vocale suiinvece saranno necessari ancora alcuni anni, ma siamo convinti che diventerà indispensabile di pari passo con lo schermo touch che riteniamo per il futuro uno standard anche per i professionisti”.Nei prossimi mesi l’azienda ...