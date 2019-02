Maltempo Napoli | otto negozi chiusi in piazza Garibaldi

Maltempo Napoli : alcune scuole chiuse domani martedì 26 Febbraio 2019 [DETTAGLI] : Il Comitato operativo, che in questi giorni ha coordinato il monitoraggio degli interventi a tutela della pubblica incolumità per l’allerta meteo, si è riunito con gli assessori Clemente, Palmieri e Borriello anche alla presenza dei Presidenti degli ordini professionali degli Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari di Napoli e Provincia. Sono state ascoltate le relazioni tecniche dei responsabili delle Municipalità incontrate soprattutto ...

Gli effetti del Maltempo su Napoli : de Magistris chiude 13 scuole - viale Gramsci e Villa Comunale : Il Comitato operativo del Comune di Napoli, che in questi giorni ha coordinato il monitoraggio degli interventi a tutela della pubblica incolumità per l?allerta meteo, si è...

Maltempo Napoli : neve sul Vesuvio e temperature fredde : Gelo in Campania e a Napoli dove la neve ricopre il Vesuvio dalla cima fino a scendere giù alle quote più basse. Lo strato bianco è stato favorito dalle temperature rigide unite a una leggera pioggia caduta nelle ore pomeridiane. Dalle abitazioni alle pendici del vulcano piu’ famoso al mondo si scorgono intere macchie di verde, sulle quali spiccano alberi ad alto fusto, completamente imbiancate. Al momento su Napoli e i comuni vesuviani ...

Maltempo Napoli : domani lunedì 25 febbraio scuole e parchi chiusi per controlli e verifiche : Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presieduto, alla presenza degli assessori Clemente e Palmieri, e del Presidente della commissione protezione civile del consiglio comunale Marco Gaudini, il Comitato operativo che da circa 48 ore è riunito permanentemente per l’allerta meteo che ha causato con le forti raffiche di vento soprattutto nella giornata di sabato notevoli danni in città, fortunatamente non a persone. Nel corso della riunione ...

Maltempo - da Napoli a Siracusa : domani lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse in diversi Comuni [ELENCO LIVE] : Un fine settimana da dimenticare per il Centro Sud, interessato da un fortissimo vento e in alcune zone da violento Maltempo che ha causato danni e disagi. Neve in Calabria e Sicilia, con problemi al traffico ferroviario e viaggio da incubo per alcuni passeggeri di un Intercity che ha accumulato ben 13 ore di ritardo. diversi i morti nel Lazio, dove il vento ha abbattuto alberi e fatto crollare diversi cornicioni. Anche in Campania e in Abruzzo ...

Maltempo Campania : domani lunedì 25 Febbraio scuole chiuse a Napoli : Stop anche domani per le scuole e i parchi di Napoli, dopo la chiusura di ieri: lo ha deciso il comitato operativo, presieduto dal sindaco Luigi de Magistris, riunito in permanenza da circa 48 ore per affrontare l’emergenza Maltempo. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedi’ servira’ per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici. L'articolo Maltempo Campania: domani lunedì 25 Febbraio scuole chiuse a ...

Maltempo - vento meno forte : riprendono le corse nel golfo di Napoli : E’ calata rispetto a ieri l’intensità del vento nel golfo di Napoli, e sono tornati quasi del tutto regolari i collegamenti marittimi. Il grecale soffia ancora con forza ma le corse di traghetti e aliscafi tra Ischia, Procida, Capri e la terraferma sono riprese dopo lo stop forzato di ieri. Qualche problema permane silla tratta Procida-Pozzuoli e viceversa: qui alcune corse della Caremar risultano soppresse cosi’ come una ...

Maltempo - situazione critica a Napoli : vento e disagi - parchi chiusi anche domani : Prosegue il monitoraggio dei danni che si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’amministrazione comunale a chiudere le scuole, oltre che i parchi e i cimiteri cittadini, che resteranno chiusi anche nella giornata di domani, domenica 24. Lo comunica in una nota il Comune di Napoli. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale, sottolinea il Comune, riporta per ...

Maltempo Campania : albero si abbatte su auto in sosta a Napoli : Un albero si è abbattuto su un’ auto in sosta, a causa del forte vento, in via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. L’ auto in sosta è rimasta danneggiata. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo Campania: albero si abbatte su auto in sosta a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e vento forte : danni a Napoli - cadono alberi e calcinacci : Molti danni si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’Amministrazione a chiudere le scuole i parchi ed i cimiteri cittadini: lo si legge in una nota del Comune di Napoli. Il Comitato operativo di Palazzo San Giacomo coordinato dal Sindaco de Magistris con l’assessore Clemente è riunito permanentemente e rinnova il pressante invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti ...

Maltempo. Scuole chiuse a Napoli e Potenza : Il maltempo sta imperversando sull’Italia arrecando disagi e provocando danni. Oggi Scuole chiuse a Napoli e Potenza per via delle

Maltempo Campania : vento forte nel Golfo di Napoli - interrotti i collegamenti con Ischia : A causa delle forti raffiche di vento che sferzano dalla notte il Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Garantite solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli da una motonave “Medmar”. Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli a Ischia. Fermi gli aliscafi e le navi della compagnia Caremar. L'articolo Maltempo Campania: vento forte nel Golfo di Napoli, interrotti ...

Maltempo Campania : a Napoli disposta la chiusura di scuole - parchi e cimiteri : L’Amministrazione comunale di Napoli ha emesso ieri un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La cittadinanza è invitata a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte le ...

Maltempo - vento a Napoli : verso un cambio di percorso per la Family Run Friends : Si va verso un cambio di percorso per la Family Run Friends, camminata ludico-motoria non competitiva di 2,5 km organizzata nell’ambito del programma di iniziative legate alla Napoli City Half Marathon e prevista domani, sabato 23 febbraio, negli spazi della Mostra d’Oltremare e dell’Edenlandia. Alla luce dell’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris che prevede la chiusura di scuole, cimiteri e parchi nella giornata di ...