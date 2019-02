Incendi Toscana | fiamme sul Monte Serra nel Pisano

Incendi Toscana : consumati circa 110 ettari di prati e pascolo in Lucchesia : Ha consumato una superficie di 100 ettari di prati e pascoli e circa 10 ettari di bosco l‘Incendio in corso da ieri sera nel comune di Stazzema (Lucca) tra le località di Acri e Serra dell’Aietta: lo comunica la Regione Toscana in una nota, specificando che la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che coordina anche le operazioni del servizio regionale antIncendi boschivi, ha fatto sapere che le operazioni di ...