Gianluca Mech e Sara Ferguson insieme per un grande progetto

Gianluca Mech : "Non credevo in me stesso ma poi... : "Fino ai 40 anni non ho mai creduto in me stesso, in quello che fosse giusto fare. Mi sono sempre un po" nascosto. Vengo da un piccolo paese della provincia Veneta e quando iniziai a frequentare Roma per lavoro mi sono liberato da tutto ed è venuto fuori il vero Gianluca Mech". Insomma, la Capitale è stata terapeutica per Mech. Il guru delle diete, famoso in tutto il mondo, si confessa a cuore a aperto alla libreria Feltrinelli di Roma dove ...