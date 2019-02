Caso Regeni | Conte dopo l’incontro con Al Sisi | “Dal presidente egiziano attenzione e

Conte ha portato il Caso Regeni al vertice tra Ue e Lega Araba : Al vertice Ue-Lega Araba a Sharm el Sheikh, in Egitto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rilancia il ruolo dell'Italia nel dialogo per la stabilizzazione della regione e la lotta al terrorismo. Ma il caso dell'omicidio di Giulio Regeni, ucciso al Cairo tre anni fa, non può lasciare la scena perché resta e "resterà una ferita aperta" finché non troverà una soluzione, spiega lo stesso Conte. E' probabile che il ...

Egitto - Conte rilancia il ruolo dell'Italia 'Ma il Caso Regeni è una ferita aperta' : ... dice ancora: 'non ci lega solo la geografia, ma soprattutto una condivisione di culture nel corso dei secoli che hanno dato vita a quel pluralismo identitario che rende questa parte del mondo unica. ...

Conte : “Caso Regeni ferita aperta - col presidente egiziano troveremo un modo per confrontarci” : Le parole del premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega Araba. “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ha detto il presidente del Consiglio rispondendo a una domanda dei cronisti sulla vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto.Continua a leggere

Caso Regeni - una ferita ancora aperta : L'omicidio di Giulio Regeni , il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo ormai tre anni fa, "è una ferita ancora aperta. Da chiudere al più presto". Sono state queste le parole ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Caso Regeni - Conte "ferita aperta" - 24 febbraio - : ULTIME NOTIZIE di oggi 24 febbraio 2019, ultim'ora. Caso Regeni, il premier Giuseppe Conte parla di "ferita aperta finché il Caso non si risolverà"

Il premier Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Il Caso Regeni è una ferita ancora aperta. Lo sarà finché non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà“, ...

Conte : «Regeni per l’Italia è una ferita aperta finché il Caso non si risolverà» : Il premier sull’uccisione del ricercatore all’inizio del 2016. Probabile incontro con il presidente egiziano Al Sisi a margine del summit Ue-Lega araba in corso a Sharm el Sheikh: «Troveremo il modo di confrontarci, trasmetterò le premure del governo»

Regeni - Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Una ferita ancora aperta. Lo sarà finché il Caso non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ...

Conte in Egitto vede Al-Sisi : “Il Caso Regeni è una ferita ancora aperta e lo sarà finché il caso non si risolverà” : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene “l’agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell’Italia” sul caso Regeni. Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine del vertice Ue-Lega Araba. Se la vicenda di Giulio Regeni è una ferita aperta? “Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà”, ...

Caso Regeni - il premier Giuseppe Conte 'Per l Italia è una ferita ancora aperta' : In mattinata, il candidato alla segreteria del Partito Democratico Maurizio Martina aveva dichiarato: 'Lega e cinque stelle preparano la patrimoniale perchè la loro politica economica sta fallendo ...

Conte : 'Il Caso Regeni una ferita aperta - trasmetterò a Sisi le premure del governo' : Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene "l'agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell'Italia" sul caso Regeni . Lo afferma ...

Claudio Descalzi (Eni) : "L'Egitto chiarisca - dobbiamo avere risposte sul Caso Regeni" : L'amministratore delegato dell'Eni, si sa, è come un secondo ministro degli Esteri per l'Italia. Tanto più se si parla di paesi della sponda mediterranea come l'Egitto, in cui il cane a sei zampe è molto attivo. Per questo Claudio Descalzi è interessato anche a una soluzione del caso di Giulio Regeni, ancora senza verità né giustizia dopo anni."Mi addolora molto il fatto che non ci sia chiarezza su ...

Caso Regeni - Fico : "Lo Stato non si arrende" : Roma, 3 feb., AdnKronos, - "Il 3 febbraio 2016 il corpo di Giulio Regeniveniva ritrovato, con evidenti segni di tortura, ai bordi dell'autostrada Cairo-Alessandria. Da quel giorno c'è una famiglia che ...

Giuseppe Pignatone : "Sul Caso Regeni la magistratura non può fare di più" : Giulio Regeni è morto a Il Cairo nel 2016 e si rinnovano ogni giorno manifestazioni e richieste per cercare di scoprire la verità. Il caso spinoso che riguarda Italia e Egitto è stato più volte dibattuto in diverse sedi, dalle aule dei tribunali a quelle parlamentari. Giuseppe Pignatone, procuratore di Roma, intervistato da La Stampaparla della "collaborazione positiva con la procura generale del Cairo" ma aggiunge ...