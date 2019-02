Caro Pd | esci dalla toponomastica

huffingtonpost

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Partito Democratico,della tua storia recente e passata. Smetti di aggirarti fra Viale Berlinguer, Piazza Veltroni, circonvallazione Renzi, tempietto Calenda, vicolo Giachetti, Chiesa della Santa Segreteria, largo Pisapia, piazzale Sala, stazione Bersani, quadrivio Zingaretti, Colle Prodi, Fondaco D'Alema.gabbia eossessione in cui la tua storia gira su se stessa ormai da un po' di anni. Smetti di pensare che la ricostruzione della politica a sinistra sia un recupero o un rigetto di una serie di nomi, di esperienze; che scelta unitaria significhi necessariamente la continua ricostruzione di una Arcadia della concordia, che mai è stata per altro tale; che la forza sia costituitapossibilità di creare un piccolo Olimpo in cui tutta la classe dirigente è contenta perché a ognuno tocca una teca.Per un ...