Asti | incidente fra auto e camion in tangenziale

Legnago. Quarantenne morto in un incidente a ValdAstico : È un veronese di Legnago di 48 anni l’automobilista morto questa mattina in uno degli incidenti che sono avvenuti forse

F1 – Gasly tra errori e ottimismo : “fantAstico tornare in pista. Incidente? Ecco cosa è successo” : Gasly positivo e ottimista nonostante l’errore in pista oggi a Barcellona: le parole del francese della Red Bull dopo la seconda giornata di test al Montmelò Una giornata non proprio positiva oggi in pista al Montmelò per Pierre Gasly: il francese della Red Bull è sicuramente contento del suo esordio sul circuito spagnolo, ma non può ritenersi soddisfatto dopo il testacoda che ha causato qualche danno di troppo che farà lavorare sodo ...

Viterbo - tragico incidente stradale : 22enne muore sul colpo - i tre amici rimAsti illesi : Purtroppo, ancora una volta, bisogna riportare un'altra di quelle notizie di cui non si vorrebbe mai sentir parlare: la morte di un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Viterbo e la vittima è Andrea Paoletti, di appena 22 anni. Un incidente stradale che si è rivelato mortale e che non gli ha lasciato alcuno scampo, al contrario delle altre tre persone che si trovavano all'interno dell'automobile, praticamente ...

Incidente in c.da CAstiglione a Ragusa FOTO : Grave Incidente stradale oggi pomeriggio in c.da Castiglione. L'elisoccorso non è riuscito ad atterrare per soccorrere il ferito, a causa del maltempo

Incidente in c.da CAstiglione a Ragusa : Si indaga sulla dinamina di un grave Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in c.da Castiglione a circa due chilometri da Ragusa

Incidente agricolo nelle campagne dell'Astigiano : Incidente agricolo nelle campagne della Langa Astigiana. Questo pomeriggio, mercoledì 9 gennaio, a Cessole un uomo alla guida di un trattore è rimasto ferito nel ribaltamento del mezzo. Il fatto in un ...

F1 - SebAstian Vettel torna sull’incidente di Hockenheim : “Commisi un errore stupido” : Al sito spagnolo marca.com il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel ha fatto mea culpa per l’incidente occorso ad Hockenheim, quando andò a sbattere contro le protezioni, spianando la strada a Lewis Hamilton per quanto concerne il successo iridato, lasciandogli la testa della graduatoria piloti. Il tedesco ha affermato: “Devo vivere ricordando quell’incidente, nel mio circuito, davanti ai miei fan, è difficile, ma devo ...

Nepal - incidente bus scolAstico : 23 morti : 7.12 Un bus scolastico con a bordo studenti e insegnanti è finito in un burrone causando 23 morti e 14 feriti. E' avvenuto nel Nepal occidentale. Il bus aveva portato gli studenti, tra i 16 e i 20 anni, in gita scolastica. Tra le vittime anche due professori e il conducente dell'autobus. Secondo quanto riferito da un ufficiale di polizia, l'incidente è stato causato dalla velocità. Gli incidenti stradali sono molto frequenti in Nepal, a causa ...