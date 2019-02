Allarme dell' Onu | nel mondo ondata di xenofobia e razzismo

Conto corrente - l'ultima truffa e l'Allarme della polizia postale : 'Ecco come ti derubano' : Nel mirino i nostri conti correnti. l'allarme relativo a una nuova truffa viene lanciato dalla polizia postale: c'è infatti chi riesce ad entrare nel vostro Conto per prelevare ogni mese 19,90 euro . ...

Conto corrente - l'ultima truffa e l'Allarme della polizia postale : "Ecco come ti derubano" : Nel mirino i nostri conti correnti. l'allarme relativo a una nuova truffa viene lanciato dalla polizia postale: c'è infatti chi riesce ad entrare nel vostro Conto per prelevare ogni mese 19,90 euro. Una cifra bassa, che può anche passare inosservata. Particolare il meccanismo della truffa: i soldi v

Donna muore di influenza a Treviso. Ora è Allarme per il virus della suina : Una Donna è morta a Treviso a causa delle complicazioni del virus dell'influenza. A nulla è servito il ricovero in terapia intensiva, la cinquantenne, malata anche di tumore,...

L'Allarme di Monaco : sulla disfatta siriana nasce la Jihad globale dell'Isis 2.0 : Altro che disfatta, distruzione definitiva, "missione compiuta". Sulle macerie di Raqqa e di Deir el-Zor, sta nascendo l'Isis 2.0. Della recente Conferenza sulla sicurezza di Monaco, i media internazionali hanno registrato e rilanciato soprattutto le trionfalistiche dichiarazioni di vittoria nella guerra al "Califfato" del vice presidente Usa Mike Pence: "Mentre sono qui davanti a voi – aveva proclamato il numero due della Casa Bianca da ...

Allarme della Bce : le banche scaricano i tassi negativi sui nuovi mutui : Ad ogni modo " conclude la ricerca " le ricadute economiche complessive per le famiglie sono limitate, a riprova del fatto che le preoccupazioni su una trasmissione inefficiente della politica ...

Da Doha l'Allarme della Pliskova : "La Fed Cup può distruggerti" : Per Simona Halep, che con la vittoria di ieri a Doha è tornata virtualmente numero 2 del mondo, 'la Fed Cup è la priorità di quest'anno'. Prima di volare verso il Golfo era stata in Repubblica Ceca per affrontare Karolyna Pliskova, strappando una vittoria che ha significato la ...

"Mafia sempre più giovane" - Allarme della Dia : "Le mafie continuano ad avere 'capacità attrattiva' sulle giovani generazioni: non solo nel caso in cui esse siano espressione diretta delle famiglie, ma anche e soprattutto quando esse facciano parte ...

Mafia - Allarme della Dia : "Rischio di atti di violenza cruenti". Alcuni mandamenti non volevano la Cupola : La relazione al Parlamento sulla lotta ai clan. "Messina Denaro leader di Trapani, la sua è assenza operativa"

Farmaco anticancro falso - Allarme dell’Oms : “Contiene solo paracetamolo - è pericoloso” : L’allarme lanciato per alcune confezioni della medicina contraffatta che riproduce tutte le caratteristiche dell'Iclusig, uno dei farmaci più costosi dal mondo: tuttavia all'interno non c’è il principio attivo, ma solo paracetamolo.Continua a leggere

Dubbi dell’Europa su analisi costi Tav - Allarme Confindustria. Di Maio diserta vertice : Pioggia di reazioni all'analisi costi-benefici sulla Tav che 'boccia' in modo netto l'opera. La Commissione europea non commenta le cifre: "Stiamo ancora esaminando il documento che ci e' stato inviato dal governo - riferiscono fonti Ue - ci sono alcuni aspetti del documento che dovranno essere chiariti con le autorita' italiane", aggiungono le stesse fonti contattate dall'Agi. Gli industriali invece lanciano subito un allarme sulla mancata ...

Paura a Genova - 4 falsi Allarme bomba in un’ora : la polizia cerca l’autore delle chiamate : Quattro allarme bomba a Genova in meno di un'ora: è successo la scorsa notte, quando telefonate anonime annunciavano la presenza di ordigni a Castello D'Albertis, all'ospedale Galliera, alla Stazione Brignole e in una trattoria di Genova Quezzi. Tutti si sono poi rivelati falsi. La polizia sulle tracce dell'artefice dell'allerta.Continua a leggere