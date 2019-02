Sci | gigante a Bansko | Hirscher riparte davanti a Kristoffersen

Sci - gigante di Bansko : prima manche nel segno di Hirscher : Sci, gigante di Bansko: Hirscher in testa nella prima manche, terzo posto provvisorio per Alexis Pinturault Non è stato il miglior Hirscher della stagione, ma è bastato per ottenere il tempo più basso nella prima manche del gigante di Bansko. L’austriaco, in pista con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta mondiale contro Henrik Kristoffersen nella specialità, è avanti di 22 centesimi rispetto al norvegese che nella parte ...

Sci - 7 azzurri al via nel gigante di Bansko : l’ordine di partenza : Sci, 7 azzurri al cancelletto di partenza del gigante di Bansko: Luca De Aliprandini sarà il primo italiano a partire Sette azzurri al via nel gigante di Bansko che scatta alle 9.30 (diretta tv Raisport). Il primo a partire sarà Luca De Aliprandini con il numero 10, poi tocca a Manfred Moelgg con il 15 e a Riccardo Tonetti con il 20. Gli altri al cancelletto sono Simon Maurberger (36), Giulio Bosca (37), Andrea Ballerin (47) e Giovanni ...

LIVE Sci alpino - Gigante Bansko 2019 in DIRETTA : duello Hirscher-Pinturault - Italia per la top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo un grande spettacolo, sperando che le condizioni siano ideali dopo quanto è accaduto ieri con la cancellazione del superG. Grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di ...

Sci alpino : cancellato il supergigante maschile di Bansko : Sci alpino: cancellato il supergigante maschile di Bansko, restano dunque solo due gare di specialità alla fine della stagione L’intensa nevicata della notte ha costretto gli organizzatori del supergigante maschie di Coppa del mondo a Bansko (Bul) a cancellare la gara in programma per oggi che non verrà recuperata. Pertanto rimangono solamente due gare di specialità alla fine della stagione: quella di Kvitfjell (Nor) di domenica ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - Robinson campionessa nel gigante femminile : Sarocco prima tra le azzurre in Val di Fassa : Saracco, ottima seconda manche: 15ª nel gigante femminile ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Trionfa la neozelandese Robinson Alice Robinson è la nuova campionessa del mondo juniores del gigante femminile. La 17enne neozelandese continua a bruciare le tappe e si propone sempre di più come uno dei più grandi talenti in circolazione: appena dieci giorni fa a Berchtesgaden ha vinto la sua prima gara di Coppa Europa, sempre in gigante, poi ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alice Robinson oro neozelandese in gigante - azzurre fuori dalla top ten : Si sono aperti i Mondiali Juniores di sci alpino in Val di Fassa e la prima medaglia d’oro è andata alla Nuova Zelanda. Nel gigante femminile odierno successo per Alice Robinson, che ha dominato la gara, infliggendo distacchi molto pesanti alle avversarie. La neozelandese ha rimontato una posizione rispetto alla prima manche, sfruttando anche l’uscita della slovena Meta Hrovat, che era leader dopo la prima prova. In seconda posizione ...

Mondiali Sci - a Kristoffersen il Gigante davanti a Hirscher e Pinturault. Male gli azzurri : Finalmente Henrik Kristoffersen . Lo sciatore norvegese ha battuto l'eterno rivale Marcel Hirscher nello slalom Gigante mondiale . Si tratta della prima medaglia d'oro in carriera, oltre a 16 ...

Sci alpino - Pagelle Gigante maschile Mondiali 2019 : Kristoffersen si “vendica” al momento giusto - Hirscher e Pinturault masticano amaro - gli italiani vanno ko : Henrik Kristoffersen vince il Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 e va ad aprire un podio che, in questo ordine, era difficile da prevedere. I tre protagonisti erano i grandi favoriti, certo, ma non era semplice pensare al ko di Marcel Hirscher. Il norvegese invece vince, l’austriaco mastica un boccone amaro, mentre Alexis Pinturault, non replica l’ottima prima manche e si deve accontentare della medaglia di ...

