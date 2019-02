Parma-Napoli 0-4, pagelle / Stasera qualche chilo di cazzimma si è visto

ilnapolista

: Il @sscnapoli cala il poker al @1913parmacalcio e conquista i 3 punti. Ritorno al gol per @arekmilik9! Parma 0?? -… - SerieA : Il @sscnapoli cala il poker al @1913parmacalcio e conquista i 3 punti. Ritorno al gol per @arekmilik9! Parma 0?? -… - Gazzetta_it : #ParmaNapoli 0-4 #Napoli, riecco gol e vittoria. Per il #Parma non c’è scampo - 1913parmacalcio : Il Tardini vi aspetta per #ParmaNapoli ??? Come raggiungere lo stadio ??? -

(Di domenica 24 febbraio 2019) MERET. Illatita e Meret gli attaccanti biancocrociati li vede da lontano, per buona parte dei novanta minuti. Deve aspettare un’ora abbondante per fare una parata, deviando in angolo un tiro di Gervinho. L’unico dei padroni di casa – 6Precisamente, aspetta circa 60 minuti. Dopo sei minuti scarsi l’unico altro intervento da registrare: di pugni – 6MALCUIT. Come tutti i puledri di razza, Riccioli d’Oro deve ancora ammaestrare il suo talento e così gli capita quel fallaccio ingenuo da penalty, graziato per fortuna da Chiffi e dal Var. Per il resto solo cose buone, anche in difesa: fa un anticipo fondamentale in area al 10’ e poi, un minuto dopo, ferma pure Gervinho – 6Oltre all’eccesso di veemenza che deriva dall’inesperienza e dall’eccesso di testosterone, segnalo un erroraccio al 28’: perde palla e favorisce la ripartenza del. Per quanto riguarda Gervinho, ...