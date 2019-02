Maltempo | dramma in Sicilia | mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La

meteoweb.eu

(Di domenica 24 febbraio 2019)ina causa del: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare aLa Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. Isi trovavano in, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde dellaed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia che non possono però effettuare ricerche a causa del proibitive condizioni del mare.L'articoloin“inghiotte”con 3La Scala (Acireale), sono dispersi nel mare in tempesta LIVE Meteo Web.