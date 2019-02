L' urlo del Papa contro la pedofilia | Una piaga mostruosa da estirpare

L'urlo della mandragora : Il nuovo romanzo di Angelo Calvisi "Genesi 3.0" (Neo Edizioni, 2019) ha in sé la disperazione di un delirio il cui grido varia di intensità.È una voragine all'interno della quale il lettore viene risucchiato: titubante prima, impaurito a tratti, fiducioso poi, spera che quel lungo tubo nero e vischioso conduca, seguendone le pareti graffianti a un bosco natio, finalmente a casa, ma le scorie di passato e dolore che non ...

Lady Rugani sempre da urlo sui social : follower in delirio : Daniele Rugani veste la maglia della Juventus da quattro anni, ma il 24enne difensore di Lucca non è mai riuscito realmente ad imporsi da titolare sotto la gestione Allegri. L'ex Empoli, infatti, ...

NBA All-Star Game - rimonta strepitosa del Team LeBron : l’MVP Durant strozza in gola l’urlo del Team Giannis : La formazione guidata dal ‘Prescelto’ si impone al termine di una partita splendida, terminata con il punteggio di 178-164 Una partita spettacolare, un match da urlo che conclude degnamente il 68° All-Star Game disputato a Charlotte. Team LeBron si impone su Team Giannis con il punteggio di 178-164, coronando una strepitosa rimonta dopo un avvio non semplice. Pronti via ed è Antetokounmpo a mettere le cose in chiaro, piazzando ...

L'urlo della Valle d'Aosta spinge Pellegrino e De Fabiani a riscrivere la storia del fondo azzurro : Il vichingo ha preferito preparare a casa i campionati del Mondo di Seefeld , Austria, che iniziano tra una manciata di giorni, Pellegrino l'ha fatto divorando l'energia del pubblico di casa. '...

"Aprite i cantieri". L'urlo di dolore delle imprese : I telefoni degli industriali italiani hanno cominciato a squillare di meno sin dallo scorso settembre. La recessione "tecnica", in cui si trova oggi il Paese, era stata ampiamente annunciata dalla diminuzione degli ordini nel mondo dell'economia reale, specialmente in quello delle industrie manifatturiere del Nord Italia. Le imprese avevano cominciato a lanciare il loro grido d'allarme alle istituzioni già in vista della legge di bilancio ...

Tria : «Alto debito è un'eredità del passato - ma determinati a ridurlo» : Il ministro dell'Economia da Washington: «I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono a livelli alti e ancora sembrano eccessivi, anche dopo l'accordo raggiunto con la Ue e nonostante i fondamentali del Paese. ...

Marco Vannini - pena ridotta a Ciontoli. L'urlo della madre al processo : "Vergogna" : Da 14 anni di carcere a cinque: pena più che dimezzata per Antonio Ciontoli al processo per la morte di Marco Vannini. I giudici della Corte d'assise d'Appello di Roma hanno confermato i verdetti per ...

Biathlon - Wierer da urlo : “la vittoria più bella della mia carriera” - soddisfatta anche Vittozzi : Biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi da urlo nella gara di Anterselva chiusa con un primo ed un terzo posto Le dichiarazioni delle azzurre dopo l’inseguimento di Anterselva, chiuso con il trionfo di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer: “Non ero in formissima prima di questa tappa e quindi mi sono dovuta limitare. anche per me non è facile quando non mi sento al 100%, perché comunque devi ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tutti i prossimi appuntamenti : 23-24 febbraio e 2-3 marzo da urlo tra Serie A - Coppa del Mondo e Jesolo : Siamo in pieno inverno, il periodo in cui la Polvere di Magnesio va in letargo e si assenta dalle gare. Le atlete sono nel bel mezzo del lungo periodo di allenamenti che precede poi l’inizio vero e proprio della stagione agonistica, tutte le ginnaste si stanno concentrando sull’apprendimento dei nuovi esercizi, si stanno perfezionando in palestra, vanno alla ricerca di un miglioramento continuo per poi essere al top quando conterà ...

Delitto di Gorlago - spunta una supertestimone 'urlo straziante' : Oggi pomeriggio l'autopsia di Stafania Crotti. Gli inquirenti stanno raccogliendo nuovi dettagli tra cui quelli di una badante polacca che lavora vicino alla villetta dov'è stata uccisa la donna - ...

Gervinho da urlo con l'Udinese - ma il vero segreto dell'Euro-Parma è un altro : A campo aperto l'ivoriano ha pochi rivali al mondo. E' su questo piedistallo - il contropiede - che il Parma espugna la Dacia Arena e vola a 28 punti in classifica, c'è l'Europa League nel mirino,, ...

Tardelli : Basta con l'urlo di Madrid - non mi emoziona - : L'avesse registrato alla Siae si sarebbe arricchito ancora di più ma l'urlo Mundial di Tardelli, dopo il 2-0 alla Germania nella finale di Spagna '82 al Bernabeu, è diventato negli anni un'etichetta ...

Lady Sneijder manda in delirio i suoi follower - l'ultimo scatto è da urlo : Wesley Sneijder ha vestito la maglia dell'Inter per tre anni e mezzo, dall'estate del 2009 a gennaio del 2013, e in questo periodo il fuoriclasse olandese ha messo a segno 22 reti in 116 presenze ...

Rigopiano - l’urlo della mamma di Stefano Feniello : “Ora mandate fiori - serviva spazzaneve” : Dopo un breve raccoglimento davanti alla teca dove sono affisse le foto di tutti i 29 morti della tragedia di Farindola, la mamma di Stefano Feniello si è lasciata andare ad uno sfogo: "."Maledetti, non lo avete mai mandato lo Spazzaneve a salvare mio figlio, mai. Adesso mandate la corona di fiori.Continua a leggere