Cori contro Napoli da curva Roma a Frosinone | ' Vesuvio erutta'

Cori dei tifosi del Chelsea contro Sarri : “Fuck Sarriball” : Pessima serata per Maurizio Sarri da ogni punto di vista. Il suo Chelsea è stato sconfitto 2-0 in casa dal Manchester United ed è stato eliminato dalla FA Cup (di cui era detentore). Ma non è tutto. Il pubblico di Stamford Bridge questa sera ha ufficialmente e sonoramente preso le distanze dall’ex allenatore del Napoli. Hanno intonato “Fuck Sarriball”, hanno elogiato Lampard uno dei candidati alla sua successione in panchina. Alcuni ...

Inter - Cori contro Napoli anche con il Parma : rischia una nuova squalifica : rischia LA squalifica? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord , la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, ...

Serie B Brescia-Carpi 3-1. Corini - controsorpasso al Palermo e vetta : BRESCIA - Il Brescia supera il Carpi e si riprende la prima posizione di classifica, dopo il temporaneo sorpasso del Palermo . Tre reti su quattro arrivano nella prima frazione di gioco: la squadra di ...

Roma-Milan - contestazione della Curva Sud : fischi per Di Francesco - Cori contro Kolarov : Una reazione più che prevedibile dopo la figuraccia di Firenze. La Roma torna in campo all'Olimpico ma nella memoria è ancora fresco il ricordo dell'umiliante 7-1 incassato dalla Fiorentina in Coppa ...

Figc contro il razzismo "stop gara dopo 2 episodi"/ Modifica regolamento dopo Cori a Koulibaly in Inter-Napoli : razzismo, Consiglio Federale Figc cambia il regolamento: 'stop gara dopo 2 episodi', non più 3. Modifiche dopo i cori a Koulibaly in Inter-Napoli

Stadi - cambia la procedura contro i Cori razzisti : sospensione delle gare e squadre negli spogliatoi al secondo episodio : cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi) fermo restando che l’autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l’ordine pubblico. L'articolo Stadi, cambia la procedura contro i cori razzisti: sospensione delle ...

Milan-Napoli - ancora Cori contro i napoletani : Milan-Napoli, si sta giocando una gara scoppiettante valido per la Coppa Italia, partita incredibile per l’attaccante Piatek, il rossonero subito autore di una doppietta e punteggio sul 2-0. Ma durante il match altro brutto episodio, a tre giorni dalla gara di campionato altri cori contro i napoletani, prima ‘Noi non siamo napoletani’, poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, in giornata il Milan è stato ...

Milan-Napoli : ancora Cori contro i tifosi partenopei a San Siro : A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla Curva Sud rossonera. Prima 'Noi non siamo napoletani', poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, lo stesso coro urlato sabato sera dagli ultrà del Milan e definito "insultante di matrice territoriale" dal giudice sportivo che oggi ha punito il club ...

Milan e Napoli non si fanno male : 0-0 al Meazza. Cori contro i napoletani : Il Milan di Gennaro Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti giocano una partita intensa, fatta di diverse occasioni da una parte e dall'altra ma non vanno oltre lo 0-0 nella sfida giocata al Meazza. Azzurri più in controllo del match rispetto ai rossoneri con due grandi occasioni, una per parte, create con Musacchio e Zielinski. Nel finale espulsi Fabian Ruiz per un doppio cartellino giallo e Carlo Ancelotti per proteste. Esordio con la maglia ...

Milan-Napoli - Cori discriminatori contro i napoletani : Milan-Napoli, si sta giocando una giornata importanti valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A, all’intervallo il risultato è fermo sullo 0-0, occasione da una parte e dall’altra ma partita che non si è sbloccata. Prima del match brutto episodio di discriminazione territoriale “Noi non siamo napoletani” e “Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani” i cori provenienti dalla curva ...