Alex Kipman pubblica un video-teaser | si tratta di HoloLens 2? AGG 1 IMMAGINI

Alex Kipman pubblica un video-teaser : si tratta di HoloLens 2? : Come già abbiamo visto in un precedente articolo, Microsoft parteciperà al Mobile World Congress 2019 il 24 febbraio e in molti hanno pensato all’annuncio ufficiale di HoloLens 2. Alex Kipman, il direttore della divisione Mixed Reality e AI di casa Redmond che sarà, ricordiamo, presente al MWC, ha recentemente pubblicato un video-teaser sul proprio canale YouTube e sul proprio account Twitter che, da solo, conta più di 22mila follower. Il ...