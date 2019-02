' Agenzie di rating come il Divino Otelma'

Da Fitch a S&P - perché il giudizio delle Agenzie di rating è decisivo : Fitch, S&P e Moodys le tre sorelle del rating (a cui si aggiunge anche la canadese Dbrs) sono le società che in regime di oligopolio controllano il grande mercato del rating...

Governo - tornano le forche caudine delle Agenzie di rating. Domani Fitch potrebbe tagliare il giudizio sul debito italiano : L'avvertimento lanciato il 31 agosto era stato chiaro: l'Italia è esposta a "potenziali choc". Il Governo gialloverde era ai suoi primi passi, ma Fitch esprimeva già preoccupazioni, e non poche, sulle "contraddizioni" tra i costi "elevati" degli impegni previsti dal Contratto firmato da 5 stelle e Lega e l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Nessun taglio del rating - il parametro che misura l'affidabilità e la ...

Pil : Brunetta - FI - - degradato quadro macroeconomico porterà Agenzie rating a declassare Italia : Roma, 18 feb 14:32 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, scrive in una nota che "in uno scenario economico ampiamente... , Com,

I conti pubblici dell'Italia al nuovo banco di prova delle Agenzie di rating : Milano. L'avanzamento dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina ha messo le ali ai mercati asiatici e ha beneficiato in parte anche alle Borse europee nella seduta di inizio settimana orfana di Wall Street per il President's day. Piazza Affari apre in rialzo ma prosegue senza entusiasmo, raff

Asfaltate le Agenzie di rating Borse - la Bce (ri)scatena il Toro : Avete presente cosa può accedere a un gatto in tangenziale? Una scena raccapricciante certo, ma è la perfetta rappresentazione di quello che è accaduto agli allarmi, ai consigli e agli avvertimenti che ieri e oggi le agenzie di rating hanno riservato... Segui su affaritaliani.it