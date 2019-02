Rogo Thyssen | 7 morti | niente carcere per i manager condannati

I due manager tedeschi condannati in Italia per il Rogo dello stabilimento Thyssenkrupp a Torino potranno essere arrestati anche in Germania : L’ordine di carcerazione per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz di Thyssenkrupp potrà essere applicato anche in Germania. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia. I due manager erano stati condannati nel

I manager condannati per il Rogo alla Thyssen potranno essere arrestati in Germania : La condanna per i due manager della Thyssen, emessa in Italia per il rogo dell'acciaieria di Torino del 5 e 6 dicembre del 2007, in cui morirono sette operai, potrà essere eseguita in Germania. Lo ha stabilito il tribunale di Essen, che ha deciso che l'ordine di carcerazione emanato in Italia è applicabile anche in territorio tedesco. I due manager hanno però impugnato le decisioni, arrivate tra metà gennaio e inizio ...

No - non hanno arrestato due dirigenti della Thyssen per il Rogo di Torino : Notizia aggiornata alle 14,50 con la precisazione che i due dirigenti non sono stati arrestati La notizia che due dirigenti della Thyssen erano stati arrestati in Germania per il rogo del 2007 aveva ...

No - non hanno arrestato due dirigenti della Thyssen per il Rogo di Torino : Notizia aggiornata alle 14,50 con la precisazione che i due dirigenti non sono stati arrestati La notizia che due dirigenti della Thyssen erano stati arrestati in Germania per il rogo del 2007 aveva fatto levare inni alla giustizia che, lento pede, era arrivata anche per le sette vittime della notte tra il 5 e il 6 dicembre nello stabilimento di Torino. La notizia era stata diffusa dall'agenzia tedesca Onvista secondo ...

Rogo Thyssen - ordine d'arresto per due dirigenti in Germania : L'ex amministratore delegato e l'ex consigliere, erano stati condannati in Italia dalla Cassazione il 13 maggio 2016 per omicidio colposo plurimo. Nell'incendio dello stabilimento di Torino morirono ...

Rogo Thyssen - il tribunale di Essen : è valido il mandato d'arresto italiano emesso nel 2016 : I due manager tedeschi ancora liberi hanno però impugnato la sentenza, e non potranno essere arrestati prima della pronuncia in merito

Due dirigenti della Thyssen arrestati in Germania per il Rogo di Torino : Due dirigenti della Thyssen sono stati arrestati in Germania per il rogo mortale che, nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, uccise 7 operai nello stabilimento di Torino. A darne notizia è l'agenzia tedesca Onvista, secondo cui “il tribunale distrettuale di Essen ha dichiarato ammissibile l'esecuzione delle sentenze emesse in Italia, come riferito nei giorni scorsi da un portavoce della Corte”. I dirigenti arrestati sarebbero ...