Oscar 2019 | Willem Dafoe meriterebbe una statuetta

Oscar 2019 - il miglior film stando al medagliere del cinema : La corsa agli Oscar 2019 è quasi finita e il gioco delle quote per gli scommettitori è pronto a impazzire, ma qualche somma si può già tirare. Certo, parziale, perché, come insegna il recente caso La la land, sul palco dell'Academy spesso arrivi presunto vincitore e tale rimani. Ecco cosa dicono, per ora, i numeri oggettivi del 'medagliere del cinema', composto dai riconoscimenti più importanti, ma ...

Oscar 2019 - i candidati a miglior attore - protagonista e non protagonista - : migliorE attore NON protagonista Mahershala Ali in 'Green Book' Nato a Oakland nel 1974, ha iniziato una rapida ascesa nel mondo del cinema e della televisione statunitense dopo essere comparso nella ...

Oscar 2019 - le candidate a miglior attrice : Melissa McCarthy in 'Copia originale' Statunitense classe 1970, Melissa McCarthy diventa celebre in tutto il mondo con la serie TV 'Una mamma per amica' e nel corso della sua carriera si cimenta ...

Oscar 2019 - miglior regista : in un mondo ideale dovrebbero vincere tutti i candidati : In un mondo ideale, a quest’edizione degli Oscar dovrebbero vincere tutti e cinque i registi candidati. Il motivo? Semplicissimo: ciascuno ha diversamente espresso attraverso i film nominati il proprio cinema migliore. Elaborando testi complessi e raffinati declinati su famiglie, relazioni di coppia o individui “estremi” (nel Bene o nel Male) hanno raccontato i “sintomi” della Storia, rintracciandone gli Zeitgeist in periodi emblematici, fra ...

Oscar 2019. Perché Spike Lee non vincerà ma meriterebbe più statuette : Da enfant terrible a vecchio saggio Shelton Jackson Lee, detto Spike, il poeta e provocatore della causa afroamericana ottiene per la prima volta una candidatura al premio Oscar per la regia. Quante possibilità ha il “mingherlino”, così si traduce Spike, di vincere il premio Oscar 2019 per la migliore regia con il film BlacKkKlansman (contro Alfonso Cuaròn)? Gli esperti dicono: “Nessuna”. I suoi ...

Oscar 2019 - chi sarà il miglior attore? Il Freddie Mercury di Rami Malek vincerà a mani basse : Freddie Mercury o Rami Malek? No, non è uno scherzo. Pensateci bene. Chi è candidato agli Oscar 2019 come miglior attore protagonista: il leader dei Queen o l’attore californiano di origini egiziane? L’icona originaria o la sua copia carbone? Chiaro, la notte del Dolby Theatre si chiuderà sul primo piano di Malek vincitore, ma sottotraccia ci sarà Freddie. Tanta e tale la mimetizzazione della performance che oramai quando si ritrovano filmati ...

Oscar 2019 - cosa c’è da sapere sui candidati a miglior film : (foto: Getty Images) I cinefili di tutto il mondo hanno già preparato i pop corn per la notte del 24 febbraio, quando scopriremo i vincitori della novantunesima cerimonia dei premi Oscar 2019, i premi più ambiti (e spesso vinti a sorpresa), quelli consegnate dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, cioè dalle personalità – per lo più statunitensi – che si sono distinte per la loro carriera nel cinema. Ancora una volta a fare da ...

Oscar 2019 - chi è Yorgos Lanthimos candidato alla miglior regia (e non solo) : Tutto iniziò dieci anni fa quando un certo Yorgos Lanthimos presentò a Cannes il suo terzo film: Kynodontas (Dogtooth). Il regista greco si fece notare vincendo la sezione Un certain Regard e rientrando nella cinquina dei migliori film stranieri agli Oscar 2011. Quell2019;anno vinse In un mondo migliore di Susanne Bier. Da quel momento il mondo del cinema inizia ad apprezzare la sua regia claustrofobica e l2019;estetica ...

Tutti i cortometraggi in gara per gli Oscar 2019 : La notte del 24 febbraio si terrà a Los Angeles la 91ª cerimonia di premiazione degli Oscar. Tra le ventiquattro categorie in gara, tre sono dedicate ai cortometraggi. Leggi

Oscar 2019 - Kendrick Lamar e Sza non eseguiranno il tema di “Black Panther” : Kendrick Lamar e Sza non canteranno All the Stars agli Oscar 2019, il tema di Black Panther che ha ottenuto la nomination nella categoria miglior canzone. Nonostante gli sforzi compiuti dall’Academy non si è riusciti a evitare la rinuncia di Lamar, che già non si era esibito recentemente ai Grammy Awards, dove aveva ottenuto anche la candidatura per disco dell’anno e miglior canzone. Sebbene dagli ambienti vicini all’artista si faccia sapere ...

Favoriti Oscar 2019 : film - miglior attore e premi vincitori : Favoriti Oscar 2019: film, miglior attore e premi vincitori Chi sono i Favoriti del premio Oscar 2019 Mancano ormai solo 3 giorni alla cerimonia della consegna dei premi Oscar 2019; diversamente dal recente passato, caratterizzato da candidature fortissime, sono pochi i risultati scontati in questa 91esima edizione degli Academy Awards. Favoriti Oscar 2019: il miglior film e miglior regia Dopo il Festival di Venezia, sembrava che A Star ...

Presentatori Oscar 2019 : ecco perché mancano dopo 30 anni : Presentatori Oscar 2019: ecco perché mancano dopo 30 anni Cerimonia Oscar 2019 Non succedeva dal 1989 – cioè dal 1989 – che la serata di premiazione degli Oscar non avesse dei veri e propri Presentatori. perché? Si tratta delle conseguenze del caso che ha visto coinvolto Kevin Hart. In particolare colui che era stato scelto dalla produzione per presentare l’edizione 2019 è stato attaccato per alcuni tweet di qualche anno ...

Chi ha vinto il Premio Oscar 2019 come miglior film e attore protagonista : Chi ha vinto il Premio Oscar 2019 come miglior film e attore protagonista Vincitore Oscar 2019 Il 24 febbraio 2019, nel Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91° edizione del Premio Oscar 2019. Da noi sarà possibile assistere alla cerimonia nella notte tra il 24 e il 25 febbraio (vi invitiamo a leggere questo articolo per scoprire dove vedere l’evento in diretta). Non ci sarà alcun presentatore, ma questa non è una novità, visto che ...