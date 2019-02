wired

: Olimpiadi di Robotica: ultimi giorni per iscriversi - #Olimpiadi #Robotica: #ultimi #giorni - zazoomblog : Olimpiadi di Robotica: ultimi giorni per iscriversi - #Olimpiadi #Robotica: #ultimi #giorni - micheleiurillo : Olimpiadi di Robotica: ultimi giorni per iscriversi - MilanoCitExpo : Olimpiadi di Robotica: ultimi giorni per iscriversi #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Acqua, terra, aria: sono le tre categorie su cui 29, 30 e 31 marzo 30 robot Made in Italy si sfideranno alledidi Genova. Manca solo il fuoco, ma è facile immaginare il perché. I robot partecipanti dovranno dimostrare la propria olimpicità in operazioni di soccorso e salvaguardia dell’ambiente. In gara, ed è questa la vera notizia, non ci saranno aziende dima scuole: “Abbiamo coinvolto ben 100 istituti superiori” – spiega Gianluca Pedemonte di Scuola di, che ha organizzato l’evento, in collaborazione col Miur.La competizione è gratuita e aperta a studenti provenienti da istituti secondari superiori. Lo scopo più che mostrare i prodigi dei nipotini di Jeeg Robot, è quello di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità formative dellacon particolare riferimento alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and ...