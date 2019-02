Neve a Los Angeles | non accadeva da decenni VIDEO

Los Angeles - città imbiancata dalla Neve : 4.23 Ha nevicato ieri a Los Angeles come non avveniva da anni, creando stupore ed eccitazione. Sui social media sono rimbalzate le immagini dei fiocchi di neve nella città californiana generalmente caratterizzata da una temperatura mite tutto l'anno. Nel centro di Los Angeles, a downtown, non nevicava dal 1962 secondo il Los Angeles Times.

USA. Gatto congelato in un blocco di Neve : il salvataggio è miracoloso : Fluffy è stato trovato dai suoi padroni in un cumulo di neve fuori dalla loro abitazione nel Montana lo scorso 31 gennaio. Quel giorno c'erano -8°. Portato ad un clinica veterinaria, la temperatura del Gatto era così bassa che il normale termometro non riusciva neanche a misurarla...Continua a leggere

Arriva Big Snow e con lui esplosione di Neve in pianura. Ecco cosa ci aspetta #bigsnow : Se pensavate che l’Inverno fosse già Arrivato vi sbagliavate. Infatti stiamo per entrare nella parte più fredda di questo inverno e che allo stesso tempo farà felici tutti gli amanti della neve con l’arrivo di Big Snow. In questo momento anche a Roma, in alcune zone, sta scendendo qualche fiocco di neve. Già da oggi erano previste le prime nevicate sulla pianura del Nord Italia fino a bassa quota al Centro. Da domani, giovedì, ...