Memorie | viaggi e racconti di Ferdinando Scianna

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Siciliano, classe 1943,inizia ad appassionarsi e a dedicarsi alla fotografia sin da giovanissimo, partendo dalla sua città, Bagheria, e narrando su pellicola la cultura, la storia e le tradizioni della sua terra d’origine. I suoi genitori lo volevano avvocato o medico ma lui nel 1961 s’iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia. Poi arriva un incontro fondamentale per la sua vita, quello con Leonardo Sciascia col quale pubblica il saggio Feste Religiose in Sicilia che ottiene il Premio Nadar. Il suo lavoro viene apprezzato da Henri Cartier-Bresson che nei primi anni Ottanta lo invita a presentare la sua candidatura all’agenzia Magnum, da lui fondata. Da qui la sua lunga carriera non si è più fermata. Tanti i temi affrontati: dall’attualità alla guerra, dalo alla religiosità popolare da cui è partito, fino alla moda, esperienza iniziata con Dolce & Gabbana ...