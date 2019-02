L' urlo della mandragora

L'urlo della Valle d'Aosta spinge Pellegrino e De Fabiani a riscrivere la storia del fondo azzurro : Il vichingo ha preferito preparare a casa i campionati del Mondo di Seefeld , Austria, che iniziano tra una manciata di giorni, Pellegrino l'ha fatto divorando l'energia del pubblico di casa. '...

Marco Vannini - pena ridotta a Ciontoli. L'urlo della madre al processo : "Vergogna" : Da 14 anni di carcere a cinque: pena più che dimezzata per Antonio Ciontoli al processo per la morte di Marco Vannini. I giudici della Corte d'assise d'Appello di Roma hanno confermato i verdetti per ...

Biathlon - Wierer da urlo : “la vittoria più bella della mia carriera” - soddisfatta anche Vittozzi : Biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi da urlo nella gara di Anterselva chiusa con un primo ed un terzo posto Le dichiarazioni delle azzurre dopo l’inseguimento di Anterselva, chiuso con il trionfo di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer: “Non ero in formissima prima di questa tappa e quindi mi sono dovuta limitare. anche per me non è facile quando non mi sento al 100%, perché comunque devi ...

Rigopiano - l’urlo della mamma di Stefano Feniello : “Ora mandate fiori - serviva spazzaneve” : Dopo un breve raccoglimento davanti alla teca dove sono affisse le foto di tutti i 29 morti della tragedia di Farindola, la mamma di Stefano Feniello si è lasciata andare ad uno sfogo: "."Maledetti, non lo avete mai mandato lo Spazzaneve a salvare mio figlio, mai. Adesso mandate la corona di fiori.Continua a leggere

L'urlo silenzioso della folla contro i dilettanti al potere : 'Sì Tav, subito', per questi uomini e donne, significa dare una scossa all'economia, aprire cantieri, assumere giovani ed esperti. Il brusio di piazza Castello è il grido muto di un popolo che non ...

Ronaldo non si ferma mai - CR7 in palestra con Cristiano Jr e Georgina : il lato B della spagnola è da urlo [VIDEO] : Il campione portoghese ha postato sui propri social un video in cui si allena in palestra con il figlio e la compagna, che mostra un lato B da urlo Non esistono feste per Cristiano Ronaldo, anche nel giorno dell’Epifania il campione portoghese lavora in palestra per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti con la Juventus. Insieme a lui anche il figlio Cristiano Jr. e la compagna Georgina Rodriguez, beccata durante un ...

«Vai New Horizons!» : l’urlo della Nasa. La sonda sorvola il corpo celeste più lontano e prosegue la corsa video|foto : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana), la conferma è arrivata dieci ore più tardi: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo

«Vai New Horizons!» : l’urlo della Nasa. La sonda sorvola il corpo celeste più lontano e prosegue la corsa video : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana), la conferma è arrivata dieci ore più tardi: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo

Foto da… urlo : Cristiano Ronaldo fa visita ai giovani della Juventus [VIDEO] : Cristiano Ronaldo fa visita ai bambini del settore giovanile della Juventus: Foto con… urlo per i giovani bianconeri e CR7 Il Natale si avvicina sempre più ed è quindi arrivato il momento di realizzare scatti e video natalizi per augurare un felice Natale: le squadre di Serie A si stanno mettendo all’opera per far regalare un sorriso a tutti i tifosi e non solo. In casa Juventus è stato il momento, ieri, di un piccolo regalo ...