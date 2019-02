Jon Bernthal risponde a Eminem sulla cancellazione di The Punisher

Jessica Jones e The Punisher cancellate da Netflix : il criptico annuncio di Jon Bernthal dopo il colpo di grazia ai fan Marvel : Jessica Jones e The Punisher sono finiti sul patibolo di Netflix come hanno fatto le loro colleghe nei mesi scorsi. Si chiude il capitolo Marvel sulla piattaforma con l'addio a due gioiellini delle serie tv coloro che erano tra i papabili rinnovi ma che, a quanto pare, sono subito finiti in vetta alla cancellazione dopo gli ultimi risvolti. Secondo un recente rapporto di Deadline, Jessica Jones e The Punisher non dovrebbero ottenere rinnovi ...

Jon Bernthal da The Walking Dead al prequel dei Soprano insieme a Vera Farmiga : i primi dettagli sul film : Un doppio annuncio bomba arriva dagli Usa e attira l'attenzione dei fan delle serie tv americanae: Jon Bernthal e Vera Farmiga sono saliti a bordo del prequel dei Soprano per la gioia dei fan di The Walking Dead e di Bates Motel (e non solo). In entrambi i casi i due attori non sono ricordati solo per i loro personaggi nelle due serie iconiche ma sicuramente gran parte dei loro fan saranno lieti di ritrovarli. Secondo quanto riporta Variety ...