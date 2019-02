Il permesso Ztl non è dell'auto ma della persona. Lo dice la Cassazione : I permessi per circolare nelle zone a traffico limitato non sono collegati al veicolo ma alla persona autorizzata ad usufruirne. Lo spiega la Cassazione, accogliendo il ricorso di Roma Capitale che chiedeva di dichiarare legittime alcune multe elevate a una signora che più volte era entrata nella Ztl con un permesso di cui non era titolare, sostenendo che questo fosse collegato all'automobile da lei utilizzata. Alla signora, invece, aveva ...