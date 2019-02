Fiorella Mannoia dice la sua sul mancato selfie tra Fedez e Obama

people24.myblog

: Obama ha fatto bene a negare il selfie a Fedez. Lite social tra Fiorella Mannoia e il rapper. Poi il chiarimento -… - zazoomnews : Obama ha fatto bene a negare il selfie a Fedez. Lite social tra Fiorella Mannoia e il rapper. Poi il chiarimento -… - giuseppeattard1 : 'C'E DA FARE' LA CANZONE PER GENOVA scritta e composta da Paolo Kessisoglu con Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella… - rsptorino : FIORELLA MANNOIA - La lettera che non scrivero' mai -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)che si trova a San Francisco ha raccontato il curioso aneddoto nelle sue storie di “Instagram”, dove appare molto divertito:”Stamattina mi sveglio alle 8, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant, inizio a correre, guardo di fianco a me e c’èche fa la cyclette. Il mio istinto da italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare è stato tirare fuori il telefono e gridargli: ‘Foto! Foto!’ Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca accanto a me e misse: ‘Ehi man! Good morning!’. E io l’ho guardato e ho detto: ‘Sorry, can I take a picture with you? (‘Scusi, posso farmi una foto con lei?’). E lui mi ha guardato con quel sorriso da presidente americano che ti infonde fiducia e mi ha detto: ‘No’.ha poi ironizzato: “Questo è ...