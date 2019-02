Contro i tuttologi da salotto | Fabio Canino porta a teatro lezioni semiserie con

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Ultimamente in Italia tutti sono esperti di tutto. Dai talk show televisivi fino ai tavoli dei bar, arroganza, bugie e ignoranza trovano terreno fertile. Per invertire questa tendenzaha trovato una soluzione: leItaliane. Il conduttore radiofonico e televisivo proporrà, a partire dal 24 febbraio, delle conversazionicon esperti di vari settori che condivideranno il loro sapere con leggerezza e senza salire in cattedra. Ildella Cometa di Roma sarà la cornice di questo nuovo spettacolo di, con scadenza mensile, che metterà al centro dello show anche la musica e il buon umore.Si tratterà di una serie di incontri a cadenza mensile, il primo è domenica 24 febbraio allo 20:30 con Papik Genovesi, affermato zoologo che lavora per l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra). Sul palco ...