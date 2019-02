5 segreti per l' allenamento dei ciclisti svelati da Gale Bernhardt

Demo gratuita : Farine Speciali e segreti per un impasto unico : Sei un professionista dell'Arte Bianca e vuoi scoprire tutti i Segreti per preparare a regola d'arte un impasto unico per pizza, pane o focaccia? Non perderti la Demo del prossimo 26 Febbraio! Lo Chef ...

Huawei ruba i segreti Apple corrompendo i dipendenti di Cupertino? L’ultima inchiesta : Tra Huawei alias Cina e Apple alias Stati Uniti d'America non corre certo buon sangue: le recenti accuse di Trump al brand asiatico di spionaggio per le reti di connessione e pure per i dispositivi hardware ha accesso un clima di incredibile sospetto tra i due interlocutori. Figlia di questa situazione molto complessa è pure l'ultima inchiesta del sito The Information a cui da credito anche l'autorevole fonte Redmondpie: proprio Huawei ...

In Vaticano un documento con le linee guida per i preti con figli segreti. L'inchiesta del New York Times : "Posso confermare l'esistenza di queste linee guida". Un'inchiesta del New York Times ha portato alla luce le linee guida del Vaticano per i preti che hanno violato la regola del celibato ed hanno avuto dei figli. "Esiste. È un documento interno", ha confermato Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, al quotidiano statunitense. L'inchiesta arriva in un momento particolarmente delicato per la Chiesa. I preparativi per la storica ...

Rimedi naturali contro i pidocchi : tutti i segreti per prevenire ed eliminare i pidocchi dai bambini : Quando arriva l’era di questi temuti insettici si arma di Rimedi per eliminare i pidocchi dalle teste dei bambini. Ma non sono solo loro a detestare questi animaletti che si annidano nei loro capelli. I bambini, è risaputo, sono il bersaglio più colpito dai pidocchi. Questo perché nelle scuole, nelle aree giochi o nei momenti di sport, sono esposti a zone dense dove il parassita tende a diffondersi in modo epidemico, attaccandosi di cute in cute ...

Dal Giappone a Domo per imparare i segreti dei prodotti ossolani. 24 studentesse saranno ricevute da Pizzi : La prof.ssa Hara Masami, responsabile di Scienza dell'Alimentazione accompagnera le 24 giovani allieve che studieranno la cucina ed i prodotti alimentari ossolani per inserirli nelle diete e nei menu ...

Tiroide - 5 segreti dell’esperto per mantenerla in salute : Sono ben sei i milioni di persone che, in Italia, sono affetti da disturbi alla Tiroide. Disturbi che colpiscono in prevalenza le donne: ben il 10% della popolazione di sesso femminile ha la probabilità di essere affetta da tali patologie, soprattutto dopo una gravidanza. Ecco dunque che, sapere come prendersi cura della propria Tiroide, è fondamentale. A spiegare come tenerla in salute è Claudio Basella, Professore Associato di Chirurgia e ...

Google Maps rivela per errore i siti militari segreti di Taiwan - e anche degli USA : Dopo l'uscita delle nuove mappe 3D di Google Maps, ci si è accorti di un errore non da poco. Sono infatti diventate ben evidenti delle basi militari segrete di Taiwan (tra cui alcune appartenenti anche agli Stati Uniti). In un possibile scenario di guerra futura con la Cina (scenario purtroppo non così irrealistico) aver rivelato le posizioni di questi centri strategici potrebbe rivelarsi fatale. Taiwan (e gli USA) a "basi scoperte" per colpa di ...

MotoGp - i segreti di Valentino Rossi : “vi racconto quella volta che ho pianto per mio fratello Luca” : Il pilota pesarese si è raccontato ai microfoni di Guido Meda in occasione dei suoi quarant’anni, tanti gli aneddoti raccontati dal Dottore Le cazzate da giovani con Uccio e la crescita del fratello Luca Marini, per il quale ha anche pianto. Questi ed altri sono i temi trattati da Valentino Rossi nel corso dell’intervista concessa a Guido Meda per i suoi quarant’anni, un lungo excursus della propria carriera legato alle ...

Il regista di "Montalbano" svela i segreti della fiction."Quando Camilleri mi disse : 'Perché l'hai preso pelato?'" : Da vent'anni "Montalbano" è un cavallo sicuro su cui la Rai può puntare per garantirsi ottimi ascolti. La fiction, tra le più amate di sempre, nasce dal genio di Andrea Camilleri, ma a modellarla per la tv ci ha pensato anche il regista Alberto Sironi. In un'intervista al settimanale Spy, Sironi racconta gli aneddoti più gustosi nati da quella collaborazione. Tra tutti, spicca la scelta dell'attore che avrebbe ...

Ricerca - robot sempre più ‘umani’ : da Pisa i segreti per gli scambi di oggetti : I robot umanoidi alla C-3PO, il droide protocollare di Star Wars che conosce 6 milioni di linguaggi diversi, sono più vicini alla realtà. Un team internazionale di Ricercatori ha infatti decrittato e i segreti della presa umana, traducendoli in ‘istruzioni’ da fornire ai robot per scambi di oggetti sempre più ‘naturali’. Il passo avanti si deve a uno studio pubblicato su ‘Science robotics’, che nasce dalla ...

Lino Guanciale parla di Gabriella Pession : “Ho scoperto dei segreti” : Vieni da me: Lino Guanciale manda un videomessaggio per Gabriella Pession Si è aperta in un modo insolito l’intervista alla cassettiera della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, dove a raccontarsi è stata la bellissima attrice Gabriella Pession, da stasera su Rai2 nella seconda stagione de La porta rossa, con Lino Guanciale. E proprio grazie al collega l’intervista della Pession oggi a Vieni da me è iniziata ...

Toyota Corolla - il ritorno dell'auto più venduta al mondo. Il test su strada per scoprirne tutti i segreti : Il bagagliaio della 5 porte parte da 361 e arriva a 1.024 litri, quello della Touring Sport da ben 596 e arriva fino a 1.606 litri con la comodità del portellone elettrico e del piano di carico ...

Alimentazione : è l’intestino il sesto senso per la felicità - ecco i segreti : C’è un ‘sesto senso’, insieme ai più famosi cinque, che non tutti conosciamo bene e usiamo al meglio: “E’ l’intestino da cui può partire la nostra felicità”. E’ il segreto svelato dal tour organizzato da Aboca ‘La buona salute. Intestino, Alimentazione e consapevole e biochimica della gioia’, con Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell’Alimentazione ...

MotoGp – Dall’officina della VR46 al Ranch - la ‘tana’ di Valentino Rossi senza segreti per Linus [VIDEO] : Valentino Rossi apre le porte della sua Tavullia a Linus, una giornata tra corse e grigliate per lo speaker radiofonico di Radio Deejay Alla scoperta di Tavullia. Linus, speaker di Radio Deejay, è andato a trovare Valentino Rossi nella sua ‘tana’, cercando di carpire i segreti del suo team e di tutte le attività che vi ruotano intorno. Linus ha prima fatto tappa all’officina della VR46, poi al fan club del Dottore ed è ...