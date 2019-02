Una serie animata di Alien | Isolation per un pubblico adulto potrebbe essere in sviluppo

Alien - in lavorazione Una serie animata per adulti? : Il destino di una saga come Alien, lucrosa ma anche complessa e dalle alterne fortune, è segnato da mille ipotesi e progetti poi mai trasformatisi in realtà. Sebbene sia ormai quasi certo che non vedremo altri film sul grande schermo, nei mesi scorsi erano circolate indiscrezioni sull’arrivo di diverse serie televisive legate all’universo narrativo degli xenomorfi. Ora, alcune rivelazioni parlano addirittura di una serie animata che ...

Skull and Bones di Ubisoft non è ancora uscito ma è già in programma Una serie TV : Il gioco piratesco di Ubisoft Skull and Bones non è ancora uscito e c'è già una serie TV in programma basata sul titolo, riporta VG247.com.La divisione cinematografica e televisiva di Ubisoft sta lavorando con Atlas Entertainment per sviluppare una serie basata sull'IP. Secondo The Hollywood Reporter, la serie è ambientata nell'Oceano Indiano durante il 1700 quando "l'età d'oro della pirateria" stava iniziando a calare.Skull and Bones avrà come ...

Epic Games sospende la pubblicità di Fortnite da YouTube dopo la scoperta di Una serie di video legati una rete di presunti pedofili : Sembra che su YouTube sia nata una situazione piuttosto strana con un algoritmo che a quanto pare spinge gli utenti verso una sorta di wormhole caratterizzato da contenuti incentrati soprattutto su delle giovani ragazzine. Questi video sembrano aver raccolto una serie impressionante di persone che potrebbero aver dato vita a una specie di network di pedofili.La situazione, come riporta Business Insider, è stata trattata da diversi portali e ...

"Suburra - la serie 2". Sarà Una stagione più action e (ancora) più tesa : Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Lele (Eduardo Valdarnini), il Samurai (Francesco Acquaroli), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Sara Monaschi (Claudia Gerini) ritornano sui loro passi, come li avevamo lasciati, anzi, più agguerriti di prima, nonostante abbiano perso dei pezzi. Sono pronti a iniziare una nuova guerra per conquistare la città eterna. «Questo nuovo Suburra è migliore del precedente ...

Evil - i creatori di The Good Wife lavorano ad Una nuova serie tv per la Cbs : Il confine tra scienza e religione e tra fenomeni paranormali e la ricerca ossessiva di una spiegazione logica ad episodi apparentemente inspiegabili è già stato ampiamente trattato in televisione. Bastino due titoli, X-Files e Fringe, per rendere l'idea di come il sovrannaturale sia materiale appetibile per un autore televisivo. Quando gli autori, però, sono una coppia che negli ultimi anni ci ha regalato due cult e mezzo, allora bisogna ...

Chelsea - Sarri spalle al muro 'L unica soluzione è Una serie di vittorie' : LONDRA - Una striscia di successi per dare una svolta a una stagione sin qui al di sotto delle attese e soprattutto puntellare la sua panchina. Maurizio Sarri è con le spalle al muro, secondo la ...

Suburra : "Una serie amata anche in Vietnam" per Netflix. I temi della conferenza stampa della seconda stagione : Dopo lo scarso riscontro dei primi due episodi della prima stagione su Rai 2 con lo spostamento, anticipato da TvBlog, nella seconda serata di lunedì dal 4 marzo, Suburra ritorna nel suo luogo più naturale, Netflix la piattaforma che l'ha lanciata nel 2017 come prima serie originale italiana. Venerdì 22 febbraio sarà rilasciata la seconda stagione, non solo in Italia ma in tutti i paesi in cui la piattaforma è presente. Suburra 2 la ...

Una donna diva e glamour con la capsule collection Serie 6 di Excape Eyewear [GALLERY] : Excape Eyewear presenta la Serie 6: una capsule collection dedicata alla donna diva e glamour Excape Eyewear sorprende presentando una capsule collection esclusivamente femminile; la nuova collezione Serie 6 rappresenta la perfetta combinazione tra il DNA del brand, giovane e grintoso, e il lifestyle contemporaneo: una sola forma declinata in cinque colori perfetti per ogni outfit. Il design si ispira all’iconico modello cat-eye anni ’50, ...

Patrick Dempsey di nuovo in Una serie tv con ‘La verità sul caso Harry Quebert’ : Finalmente ci siamo, il 20 marzo in esclusiva su Sky Atlantic ritroviamo Patrick Dempsey che ha accettato di tornare in tv e lo ha fatto con un super progetto che vede la trasposizione del libro La verità sul caso Harry Quebert. L’attore dopo il doloroso addio nel 2015 a Grey’s Anatomy si era concentrato sulla sua carriera cinematografica, ma non ha potuto dire di no al nuovo lavoro televisivo della Epix che vede in 10 puntate ...

Dal flop su Rai2 a Netflix per Suburra La Serie : la seconda stagione ai nastri di partenza con Una novità : Rai2 ha condannato Suburra La Serie al flop mandando in onda i primi episodi quando un anno e mezzo dopo il loro arrivo su Netflix e slittando più volte il debutto e piazzandolo in una serata un po' complicata per tutti. I fan hanno condannato questo comportamento sicuri del fatto che hanno già visto e rivisto gli episodi sulla piattaforma streaming la stessa che presto alzerà il velo anche sulla seconda stagione. Dal 22 febbraio Suburra 2 ...

Una curiosa serie di immagini annuncia l'arrivo del Galaxy S10 : In vista della presentazione del 20 febbraio, Samsung lancia curiose anticipazioni dello smartphone Galaxy S10. Una nuova campagna teaser di affissioni segue il lancio iniziale dei primi di gennaio a Parigi in Place de la Concorde. In alcuni luoghi simbolici in tutto il mondo, tra cui Times Square a New York, Piazza Duomo a Milano, Piazza Callao a Madrid, l'Hydroproject Building a Mosca, e il The Heeren a Singapore, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai Una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

5 giochi del passato che meriterebbero Una serie tv : 1. Hotel2. Poochie3. Gli sbullonati4. Twister5. Gira la modaQualche giorno fa Mattel ha annunciato di volersi ispirare ai propri giocattoli – a partire della versatile e inossidabile bambola Barbie – per produrre serie televisive. Il processo non è nuovo, basti pensare al nerboruto e kitsch He-Man di Masters of the Universe, ai Minipony, agli Orsetti del cuore passando per i Transformers, le Magiche ballerine volanti e i Tamagotchi, tutti ...

