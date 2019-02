Sci di fondo | Mondiali 2019 Federico Pellegrino | “Cedo lo scettro ma è un argento

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Federico Pellegrino - è un argento lucente! Che duello con Klaebo - ma vince il norvegese : Federico Pellegrino ci prova fino all’ultimo metro, battaglia come un leone per la vittoria e deve infine accontentarsi del secondo posto ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria). Nella sprint a tecnica libera il valdostano, campione uscente della disciplina, si è messo al collo una splendida medaglia d’argento: ancora una volta a batterlo, come già accaduto anche alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 (quando si gareggiava con il ...

Mondiali Sci di fondo – Pellegrino d’argento nella sprint a tecnica libera - Klaebo campione del mondo : L’azzurro si arrende per 23 centesimi al norvegere Klaebo, completa il podio il russo Retivykh Federico Pellegrino non riesce a difendere il titolo mondiale nella sprint a tecnica libera ma conquista una splendida medaglia d’argento nella rassegna iridata di Seefeld. L’azzurro si arrende per soli 0″23 al norvegese Johannes Klaebo. Ad occupare l’ultimo posto sul podio il russo Gleb Retivykh. A breve gli ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia in testa - Italia terza con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Maiken Caspersen Falla si conferma campionessa nella sprint! Decima Elisa Brocard : Il primo oro dei Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, è assegnato nella sprint femminile in tecnica libera dello sci di fondo: titolo iridato per la norvegese Maiken Caspersen Falla, che concede il bis confermando la vittoria di Lahti 2017. Argento alla svedese Stina Nilsson, al rientro dall’infortunio, bronzo alla norvegese Eide Mari. Tra le italiane Decima e fuori in semifinale Elisa Brocard, mentre sono out ai quarti Greta ...

Mondiali Sci di fondo – Elisa Brocard centra la top ten nella sprint a TL - l’oro va alla norvegese Falla : sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld: Brocard decima, miglior risultato in carriera Sarà anche vero che ai Mondiali cercano tutte una medaglia, come amano ripetere le atlete, ma ottenere il miglior risultato in carriera a 34 anni nella gara più importante è comunque un traguardo straordinario. Elisa Brocard chiude al decimo posto la sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld: la top ten arriva grazie al quinto posto nella ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : finisce quasi in rissa tra Ustiugov e Klaebo! Manata del russo al norvegese! : Brutto episodio al termine della prima semifinale della sprint a tecnica libera valida per i Mondiali 2019 di sci di fondo. Sergey Ustiugov ha infatti rifilato una Manata a Johannes Klaebo ed è finita quasi in rissa tra due fuoriclasse di questa specialità. Il russo ritiene che il norvegese lo abbia ostruito sul tratto in salita, bloccandolo e impedendogli di ottenere la qualificazione all’atto conclusivo della competizione, subito dopo il ...

Mondiali Sci di fondo – Pellegrino e De Fabiani senza problemi - gli azzurri volano in semifinale nella sprint TL : sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld, Pellegrino e De Fabiani volano in semifinale vincendo le proprie batterie ai quarti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani volano in semifinale nella sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld. Il campione del mondo in carica ha vinto in scioltezza la propria batteria ai quarti, restando coperto fino a metà gara e passando poi dalla quinta alla prima posizione con un solo scatto: a ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Elisa Brocard e Pellegrino in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint in tecnica libera valide per il Campionato del Mondo di Seefeld: oggi, giovedì 16 febbraio, alle ore 12.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 12.50 dalle maschili, mentre la fase finale (quarti, semifinali e finali) sono in programma dalle 14. E’la giornata più attesa per l’Italia che, in campo maschile, si gioca subito la carta Federico Pellegrino, campione ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Elisa Brocard in semifinale - ora Pellegrino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint in tecnica libera valide per il Campionato del Mondo di Seefeld: oggi, giovedì 16 febbraio, alle ore 12.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 12.50 dalle maschili, mentre la fase finale (quarti, semifinali e finali) sono in programma dalle 14. E’la giornata più attesa per l’Italia che, in campo maschile, si gioca subito la carta Federico Pellegrino, campione ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziano le finali - Pellegrino a viso aperto contro Klaebo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint in tecnica libera valide per il Campionato del Mondo di Seefeld: oggi, giovedì 16 febbraio, alle ore 12.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 12.50 dalle maschili, mentre la fase finale (quarti, semifinali e finali) sono in programma dalle 14. E’la giornata più attesa per l’Italia che, in campo maschile, si gioca subito la carta Federico Pellegrino, campione ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le parole degli azzurri della sprint. Pellegrino : “Sarà dura con il caldo” : L’Italia cala subito il suo asso ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld che si aprono oggi con le sprint a tecnica libera. Nella mattinata le qualificazioni: tre gli azzurri qualificati nella prova maschile (clicca qui per tutti i risultati), andiamo a scoprire le dichiarazioni alla FISI degli italiani. Federico Pellegrino: “Con questo caldo oggi sarà durissima, ma siamo qui e va bene così. Stesso tempo di Kalebo? Oggi conta solo chi ...

Mondiali Sci di Fondo – L’impresa della libanese Ghiwa Fakhry : cade - si rialza e arriva ultima fra gli applausi [VIDEO] : Goffa, esilarante, ma tenace e dura a morire: l’impresa di Ghiwa Fakhry ai Mondiali di sci di Fondo di Seefeld 2019 E’ lei, Ghiwa Fakhry, l’eroina di oggi a Seefeld. Nella località austriaca sono iniziati oggi i Mondiali di sci di Fondo, che hanno regalato spettacolo, divertimento ed emozioni sin dai primi momenti. Durante le qualificazioni della sprint TC femminile, la fondista libanese è diventata ‘l’atleta ...

Sci di fondo - Mondiali 2019. Parlano le azzurre della sprint - Laurent : “Livello davvero altissimo” : Parlano le azzurre dopo la qualificazione nella sprint femminile a tecnica libera che ha aperto il programma dei Mondiali di sci di fondo in quel di Seefeld (Austria). Tre le italiane che saranno al via nelle fasi finali (clicca qui per tutti i risultati). Greta Laurent: “È una pista molto veloce, parti e sei già all’arrivo. È molto dura, non hai tempi di recupero, c’è sempre da lavorare. L’obiettivo era fare una buona ...