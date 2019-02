ansa

: ... ribadendo però di 'voler restare al fianco di Martina' Ma allora fottiti. ?? - brazorf_ajejeje : ... ribadendo però di 'voler restare al fianco di Martina' Ma allora fottiti. ?? - ToscanaBT : Ansa #news #Toscana:Pd: Richetti, basta filiere comando -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) A me dei posti non interessa ma da un anno e mezzo lavoro all'aggregazione di giovani ragazzi alla politica per portare innovazione vera". Così Matteo, parlando all'ANSA, spiega il suo audio ...