Ora i migranti chiedono pure risarcimento danni Salvini | “Regaleremo cioccolatini”

Ora 41 migranti della Diciotti chiedono un risarcimento all'Italia : Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale, a quanto si apprende da fonti del Viminale, ha presentato al ...

Ormea - i migranti che curano i boschi e spalano il fango Ora se ne dovranno andare : “A rimetterci sarà tutta la comunità” : Hanno aiutato a pulire dal fango la città di Ormea colpita dall’alluvione nel 2016, ma entro la fine dell’anno rischiano di diventare illegali a causa del decreto sicurezza. È il destino di nove migranti che vivono da tre anni nel piccolo comune montano di 1600 abitanti al confine tra il Piemonte e la Liguria. La maggior parte di loro è arrivata qui nel 2015 e nel corso di questi anni ha imparato ad usare la motosega e a pulire i boschi: “Lo ...

San Ferdinando - Salvini : “Migranti hanno rifiutato posti Sprar”. Usb : “Lontani dai campi dove lavOrano - impossibile dire sì” : “Avevamo messo a disposizione 133 posti nei progetti Sprar. hanno aderito solo in otto (otto!) e anche gli altri immigrati, che potevano accedere ai Cara e ai Cas, hanno preferito rimanere nella baraccopoli. Basta abusi e illegalità”. E’ il post con cui Matteo Salvini ha commentato su Twitter e Facebook il rogo scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, che ha ucciso il 28enne senegalese Al Ba Moussa. Dalle parole del ministro ...

Chiuso l'albergo che ospitava migranti - il titolare : 'Ora emigro' e tuona contro Salvini : Il titolare di una struttura alberghira in Valtellina, divenuta famosa per essersi trasformata nel tempo in un centro per soli immigrati, si è lamentato con il ministro degli Interni per la chiusura dell'albergo. "Non dice prima gli italiani?...perdiamo lavoro in 8" ha tuonato il titolare. Albergo in Valtellina per migranti chiuderà per effetto del decreto Sicurezza l'albergo in Valtellina, trasformato da ormai qualche anno in solo centro ...

Salvini apre a Macron - ma lui lo snobba : “In Italia c’è un capo del governo - si chiama Conte”. AncOra tensioni su migranti e Tav : Il governo francese "snobba" Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, aveva manifestato la sua disponibilità a incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron, ma a stretto giro di posta, arriva una dichiarazione del portavoce del governo Macron che gela il vicepremier leghista: "C'e' anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, e' lui il capo del governo Italiano e Macron lo ha gia' incontrato molte volte". ...

Migranti - Salvini promosso ma Ora lavoro e tasse giù : In modo inverso, come già affermato, salgono le preoccupazioni su lavoro-economia e tasse e non si consolida, o si accresce, la percentuale rispetto allo scorso maggio del partito di Di Maio e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'Ora. Sea Watch 3 : dietrofront Francia sui migranti - 8 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. dietrofront della Francia in merito all'accoglimento dei migranti della Sea Watch 3: è polemica , 8 febbraio 2019,

Agorà - Anna Ascani e la vergogna in diretta : "Salvini? O prende in ostaggio migranti o...". Dove si spinge : "Di Maio e Salvini hanno bisogno di distrarre l'opinione pubblica". Anna Ascani, deputata Pd, è ospite di Agorà su Raitre e illustra ai telespettatori la lucida visione politica dei dem: "I modi migliori sono due - sostiene con tranquillità -: prendere in ostaggio disperati sulla barche oppure dare

Sea Watch - vendetta di Macron sui migranti : "La Francia non li prende più". Salvini lo frega : "AllOra..." : La vendetta di Emmanuel Macron arriva sui migranti. Dopo aver richiamato in Patria l'ambasciatore francese a Roma per "chiarimenti" dopo l'incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e alcuni esponenti dei gilet gialli, il presidente ha comunicato che la Francia non accoglierà più parte dei

Migranti - le Asl pugliesi sfidano il Viminale : "App multilingue e mediatori per migliOrare le cure" : L'accoglienza inizia dalla salute. Lo sanno bene le aziende sanitarie di Taranto, Brindisi e Lecce, che hanno messo a punto un progetto dedicato agli 'utenti stranieri': è tra i primi protocolli in Italia a stadardizzare le cure per Migranti

Sanremo 2019 - Bisio difende Baglioni dalle polemiche sui migranti : "Vi rendete conto Ora che fa politica?" : È Claudio Bisio, conduttore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019, ad inaugurare i monologhi che si inframmezzeranno tra le canzoni in gara. Con il primo in scaletta, il comico milanese di adozione ha deciso di rispondere ad alcune tra le polemiche che hanno investito il direttore artistico Claudio Baglioni negli scorsi giorni, accusato di voler politicizzare la kermesse e di servirsi del palco dell'Ariston come ...

Migranti : Bianco - spesso paure e rancori nascono da ignOranza : Si tratta di una politica "di collaborazione e rispetto che vede singole comunit dialogare insieme - sottolinea Bianco - che parla quindi una lingua totalmente diversa rispetto ai segnali orribili ...