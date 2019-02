Maxitamponamento per nebbia sull’A1 | 15 feriti lievi tutti soccorsi

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 febbraio 2019) E’ di 15prontamente, di cui nessuno in condizioni gravi, il bilancio di una serie di tamponamenti avvenuti poco dopo le 9 sulla A1 Milano-Napoli: lo ha reso noto Autostrade in una nota. I sinistri sono avvenuti in presenza dicon visibilità inferiore a 100 metri. E’ stato temporaneamente chiuso il tratto della A1 compreso tra Milano Sud e Basso Lodigiano in direzione di Bologna, per consentire le operazioni di soccorso. Fin dalle prime ore del mattino la presenza di, associata alla visibilità stimata di 80 metri e al limite di velocità di 50 km/h, era segnalata sui pannelli a messaggio variabile, a partire da Milano sud e da Parma nelle due direzioni. Per meglio agevolare istessi è stato chiuso anche il tratto compreso tra il bivio con la complanare di Piacenza e Lodi in direzione di Milano ove non si registrano ...