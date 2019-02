L’Inter fa il poker, battuto 4-0 il Rapid

lanotiziasportiva

: Europa League, l'Inter va anche senza Icardi: poker al Rapid e ottavi - LaPresse_news : Europa League, l'Inter va anche senza Icardi: poker al Rapid e ottavi - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: ???? la garra charrua ???? , ?? e ?? con #Politano a firmare il poker ??: l’#Inter targata #UEL con la testa agli ottavi. #Int… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L’Inter fa il suo dovere e strappa, senza mai rischiare nulla, il pass per gli ottavi di finale di Europa League.La sfida di ritorno dei sedicesimi contro ilVienna termina con un perentorio 4 a 0 in favore degli uomini di Luciano Spalletti, che confermano davanti al pubblico amico di San Siro l’1 a 0 di sette giorni fa a Vienna: di Vecino, Ranocchia, Perisic e Politano le firme sul successo interista.Il sorteggioDomani alle ore 13 l’urna di Nyon decreterà l’avversario dei nerazzurri nel turno successivo: il sorteggio sarà trasmesso live su Inter TV e sul nostro canale YouTube ufficiale.Primo TempoAlla prima occasione buona, l’Inter passa in vantaggio: al minuto 11 Brozovic serve in profondità Perisic che va al cross, Candreva manca la conclusione ma dietro di lui interviene Vecino, bravo a infilare Strebinger da posizione defilata con un ...