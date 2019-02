La Nordcorea?' Non c' entro nulla | non riferirò in aula' | dice Salvini

Rimpatrio figlia ex ambasciatore Nordcorea - Salvini : non c'entro nulla - : Il ministro dell'Interno commenta la vicenda della ragazza rimpatriata dopo la diserzione dei genitori: "Chiedete agli Esteri, è una questione di ambasciate". Poi ribadisce che non andrà a riferire in ...

Salvini non riferirà in Parlamento sul caso della figlia dell'ambasciatore Nordcoreano : "In Parlamento vado a riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza. Di questa vicenda non ne sapevo un accidente, cosa vado a riferire?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso che si recherà in Parlamento per fare chiarezza sull'episodio, ancora oscuro, della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil, di cui si sono perse le tracce e che sarebbe stata ...

RAPITA FIGLIA EX AMBASCIATORE Nordcorea/ Razzi "è dai nonni"; M5s "Salvini spieghi" : Corea del Nord, RAPITA e rimpatriata la FIGLIA dell'ex AMBASCIATORE disertore a Roma? Razzi, 'ma no, è andata dai nonni': M5s, 'Salvini riferisca in Aula'