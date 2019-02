Ho votato a favore del processo a Salvini e sono deluso Ma non abbandono il M5s

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) di Giuliano Checchielettore ed iscritto al M5S, e faccio parte del 40%, che lunedì, sulla piattaforma Rousseau, haNo (cioè Sì, per capirci). E che, come credo il resto dei componenti questa percentuale,stato moltodal risultato del voto.Ritenevo (e ritengo), che questo governo debba andare avanti, anche per continuare a concretizzare il programma del Movimento, come sta accadendo; pur con discostamenti frutto di situazioni oggettive, messe in secondo piano da promesse rivelatesi azzardate.Ritenevo tuttavia che fosse prioritario, che il Movimento difendesse i suoi principi fondanti e identitari. Rivendicare la legittimità delle scelte fatte, anche davanti al Tribunale dei Ministri, avrebbe rafforzato il Movimento, come avrebbe rafforzato il governo. E’ vero che di soli principi si muore, com’è altrettanto vero, però, che perdersi è un attimo.Dopo ...