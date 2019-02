Etna | densa nube di cenere | chiusi aeroporti di Catania e Comiso

Etna : densa nube di cenere dal vulcano - chiuso settore Aeroporto di Catania : Nuova intensificazione dell'attività eruttiva dell' Etna nelle ultime ore. Da stamane si osserva infatti l'emissione di nubi di cenere e fumo dai crateri sommitali del vulcano . Non mancano dei...

Eruzione Etna - densa colonna di cenere : 15.20 Uno sciame sismico nella mattinata ha creato una frattura eruttiva sull'Etna. Una densa colonna di cenere si è levata dal vulcano con lapilli incandescenti sparati in cielo,in uno spettacolo della natura visibile sia da Catania che in mare.Il centro del sisma è stato localizzato a 1 km di profondità in vicinanza dei crateri sommitali. L'allerta rosso è stato emesso dalle autorità di volo,e dalle 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo ...