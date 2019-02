Esultanza Simeone | tutte le intemperanze degli allenatori

Atletico Madrid - Diego Simeone e quell’ Esultanza polemica : “rivolta ai tifosi della Juventus? Ecco la verità” : L’allenatore dell’ Atletico Madrid ha analizzato il match vinto con la Juventus, spiegando anche l’esultanza al gol di Gimenez Arriva una sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri cedono 2-0 all’ Atletico , subendo nella ripresa le due reti di Gimenez e Godin. Alfredo Falcone – LaPresse Un successo meritato per la squadra guidata dal Cholo ...

Simeone - gol ed Esultanza polemica che zittisce i tifosi della Fiorentina : dopo lo sfogo arrivano le scuese del Cholito : dopo aver segnato il gol decisivo per il successo sull’Empoli, Simeone ha esultato zittendo i tifosi della Fiorentina: dopo lo sfogo nel post partita sono arrivate le scuse del Cholito A secco di gol in casa dal 26 agosto, con la Fiorentina che non vinceva da ben 8 partite, il gol del vantaggio sull’Empoli firmato da Simeone ha avuto un sapore a dir poco liberatorio. Specialmente per il centravanti argentino che si è scrollato ...