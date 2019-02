Codice della Strada | per cambiare i limiti serve cautela Di velocità si continua a morire

Nuovo Codice della strada 2019 : biciclette e fumo - testo aggiornato : Nuovo codice della strada 2019: biciclette e fumo, testo aggiornato codice della strada, aggiornamento 2019 Il Nuovo codice della strada 2019 è in discussione presso la Commissione Trasporti della Camera. Tuttavia, da quanto è trapelato, già si possono evidenziare diverse novità, cambiamenti che stanno già facendo discutere. Tra questi spicca, sintetizzando, il divieto di fumo in auto, l’aumento del limite di velocità sulle autostrade a tre ...

Aniasa - le proposte per adeguare il Codice della Strada alle nuove forme mobilità condivisa : ROMA - Il tema centrale su cui ha puntato Aniasa - Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità - nel corso dell'audizione di questa mattina in ...

Come cambierà davvero il Codice della strada : le nuove regole per ciclisti e automobilisti : La commissione Trasporti della Camera sta esaminando le proposte di modifica al codice della strada. La riforma, voluta dal Movimento 5 Stelle, verrà condivisa con la Lega ma non includerà tutti i punti di cui si sta discutando in questi giorni. Emanuele Scagliusi, capogruppo M5s in commissione, spiega in un'intervista a Fanpage.it Come cambierà davvero il codice della strada.Continua a leggere

Codice della strada - spunta l'idea di ridurre i limiti di velocità - per smog - : Occhi puntati sul testo base della maggioranza che serve a modificare il Codice stradale . Tra le novità figurano l'aumento del limite di velocità a 150 chilometri orari sulle autostrade a tre corsie, ...

Nuovo Codice della Strada : limiti di velocità e sicurezza : È appena cominciata la discussione sul testo del Nuovo Codice della Strada nella Commissione Trasporti alla Camera e il tema più caldo che riguarda gli automobilisti è già al centro del dibattito. ...

Nuovo Codice della Strada : bici contromano e niente sigarette in auto - Ultime Notizie Flash : Sta per arrivare il Nuovo Codice della Strada che prevede il divieto di fumo di sigarette in auto, le bici contromano e l'aumento dei limiti di velocità in autoStrada

Nuovo Codice della strada 2019 : biciclette e fumo - testo aggiornato : Nuovo codice della strada 2019: biciclette e fumo, testo aggiornato Il Nuovo codice della strada 2019 è in discussione presso la Commissione Trasporti della Camera. Tuttavia, da quanto è trapelato, già si possono evidenziare diverse novità, cambiamenti che stanno già facendo discutere. Tra questi spicca, sintetizzando, il divieto di fumo in auto, l’aumento del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie e i parcheggi rosa per le donne ...

In bicicletta contromano : cosa prevederà il nuovo Codice della strada : Il testo presentato dalla Commissione Trasporti alla Camera, firmato da Emanuele Scagliusi (M5s) e Massimiliano Capitanio e Alessandro Morelli (Lega), mira a rivoluzionare il codice della strada e, per certi aspetti, anche aggiornarlo. Probabilmente per questo grande attenzione nel testo della riforma è stata data all'incentivo all'acquisto delle bici nonché alla regolamentazione della circolazione. Ma vediamo come: CORSIE RISERVATE. I ...

Codice della strada - cosa cambierà per le bici in caso di approvazione : La forte attenzione alle biciclette da parte del governo giallobruno è senz’altro una buona notizia. Il nuovo Codice della strada potrebbe consentire alle due ruote – il testo è in discussione alla commissione Trasporti della Camera, dunque nulla è definitivo – di andare contromano nei centri abitati (dove il limite sia fissato ai 30 km/h) e soprattutto accordando precedenza ai semafori, con linee di stop avanzate rispetto alle auto. Ci sarà ...

Nuovo Codice della strada : stop alle sigarette in auto - sì alle bici contromano : Saremmo infatti l'unico paese al mondo ad aumentare i limiti sulla rete autostradale. Si pensi ai danni che ne deriverebbero: inquinamento, maggiori consumi, e nessun guadagno anche in termini di ...

Codice della Strada - novità in vista. Sì a bici contromano e no a sigarette alla guida : biciclette contromano, regolamentazione per i monopattini elettrici e niente più sigarette alla guida: il Codice della Strada, così come lo conosciamo, sta per essere rivoluzionato in Commissione Trasporti alla Camera dal disegno di legge presentato da Lega e 5 Stelle. Un testo che riserva sicuramente più privilegi ai ciclisti e ai nuovi utenti della Strada, come i conducenti di monopattini elettrici e di hoverboard. Ma ad essere rivista e ...

Nuovo Codice della strada : divieto di fumo al volante e limite a 150 Km/h in autostrada : Una profonda revisione del nostro codice della strada esce fuori da un disegno di legge presentato dai partiti che oggi governano l’Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Un documento che, attualmente, è in Commissione Trasporti a Montecitorio per i correttivi e le varie audizioni. Molte le novità che potrebbero produrre sostanziali cambiamenti alle attuali norme che regolano la circolazione sulle strade italiane sia con le auto che con altri mezzi. ...