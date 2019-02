Cassazione | Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi

Roberto Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi dalla Corte di Cassazione : Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia e già senatore è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati. Al Celeste è contestata una corruzione fatta di cene, viaggi e gite in barca. Divertimenti e anche un acquisto agevolato di una villa in Sardegna. Tutto pagato con i soldi fuoriusciti dalla casse ...

