Bagagli a mano | maxi multa a Ryanair e Wizz Air

Antitrust : Bagagli a mano - multa da 4 milioni a Ryanair e Wizzair : L' Antitrust multa Ryanair e Wizzair per la politica sul bagagli o a mano . L'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori avviati nei mesi di settembre e ottobre 2018 nei confronti delle compagnie ...

L’app Easyjet misura il Bagaglio a mano con la Realtà Aumentata e dice se sarà accettato in cabina. Funziona solo con iPhone : Questo trolley andrà bene come bagaglio a mano? Lo zaino sarà accettato in cabina o bisognerà pagare un sovrapprezzo? Sono alcune delle domande più comuni che si pongono molti viaggiatori quando preparano le valigie. A maggior ragione se la prenotazione è su un volo low-cost. Chi vola con Easyjet e possiede un iPhone ha ora una soluzione hi-tech a portata di mano. È l’app ufficiale della compagnia aerea low cost, che con l’ultimo ...