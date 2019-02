Atalanta | non solo l' Inter su Zapata

Non solo Zapata-Piatek Che sfida Atalanta-Milan : di Atalanta-Milan: il primo pensiero corre alla sfida Zapata-Piatek, separati da un gol alle spalle del capocannoniere CR7. Ma i numeri in verità, se letti bene, suggeriscono un altro duello: Zapata ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Non è una partita decisiva. Bravo Gattuso - ha dato una svolta' : Un solo punto di differenza separa Atalanta e Milan in classifica, rispettivamente quinta e quarta nel campionato di Serie A. Quello di domani, dunque, sarà un vero e proprio scontro diretto per la ...

Un tempo col Milan bastava non perdere Ora l'Atalanta punta sempre più in alto : Adesso non è più cosi visto che l'Atalanta di mister Gasperini ha alzato in maniera energica l'asticella delle ambizioni. A buona ragione si parla addirittura di sfida , quella notturna di sabato sera,...

Cambia la data di Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare nel giorno dell’anniversario della morte di Astori : Cambiano le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina: accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori. Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

Atalanta - paura con la Spal - ma è 2-1. Samp ko con il Frosinone : I risultati delle partite del pomeriggio della 23ª giornata di serie A: A controllare il gioco sono prevalentemente i padroni di casa, ma a colpire è uno dei tanti ex, Petagna, innescato da Kurtic ...

Atalanta - Gasperini : 'Ci complichiamo da soli le partite. Premio Champions? Non era previsto - ma...' : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Sky Sport dopo il successo in rimonta sulla Spal: 'Abbiamo consapevolezza, ma riusciamo spesso a complicarci le partite con inizi preoccupanti perché si ripetono in gare e ci costringono a rimonte, non è ...

Atalanta quarta - colpo Frosinone contro Samp : L'Atalanta rimonta e batte 2-1 la Spal e resta in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League agganciando Roma e Lazio al 4° posto con 38 punti, in attesa del Milan, che ha due ...

L'Atalanta stende pure la Spal. Bologna - un punto col Genoa. Samp - tonfo col Frosinone : Non si ferma più, L'Atalanta: la squadra di Gianpiero Gasperini batte 2-1 anche la Spal e continua la sua corsa al sogno Champions League. La Dea ribalta lo svantaggio iniziale: al gol di Petagna rispondono Ilicic e il solito Zapata. Bergamaschi ora a 38 punti. Il Bologna di Mihajlovic dopo aver sba

Serie A - 23^ giornata : i risultati di oggi. Atalanta al quarto posto! Vittorie di Torino e Frosinone : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato. Il Torino continua a volare, ha sconfitto l’Udinese per 1-0 e si è così portato all’ottavo posto in classifica in piena lotta per un posto in Europa League. I granata ringraziano Ola Aina che ha sbloccato la contesa al 31′ con un fantastico colpo di testa su cross di Ansaldi dalla sinistra, i ...

Risultati Serie A 23ª Giornata – Atalanta formato Champions! Finale thriller fra Torino e Udinese : colpo Frosinone : L’Atalanta batte la Spal e diventa la quarta forza del campionato. Il Torino supera l’Udinese in un Finale thriller. colpo in coda del Frosinone: i Risultati dei match della 23ª Giornata di Serie A Il pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A regala un poker di match davvero godibili, ricchi di spettacolo e verdetti inaspettati. Apre le danze la sfida delle 12:30 che vede Bologna e Genoa dividersi un pareggio grazie ai gol di ...

Spal - Kurtic : 'Non è l'Atalanta dell'andata' : Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta. 'Sappiamo che non è l'Atalanta dell'andata, è una squadra molto forte che sa giocare. Ci siamo preparati e ci mettiamo dentro le nostre qualità, ci dobbiamo ...

Atalanta - Mancini : “Ringrazio Di Biagio - è troppo buono. Non sono come…” : Atalanta Mancini – Autore di una grandissima stagione con la maglia dell’Atalanta, adesso Gianluca Mancini non si vuole fermare più. Prodotto della “cantera” neroazzurra, che negli ultimi anni sta sfornando tantissimi talenti, il difensore dell’undici di Gasperini si sta rivelando sempre più fondamentale ai fini della stagione. Il tecnico dell’Atalanta lo ha sempre detto: ci […] L'articolo Atalanta, ...