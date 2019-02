Xiaomi Mi 6 potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie

A prezzo basso lo Xiaomi Mi9 : potrebbe costare meno di Xiaomi Mi8 : Sarà presentato il 20 febbraio lo Xiaomi Mi9, nella stessa giornata dedicata al lancio dei Samsung Galaxy S10. Ormai sono tante le cose che conosciamo sul conto del top di gamma cinese, visti anche gli indizi a dir poco eloquenti disseminati dal produttore stesso nell'arco delle scorse settimane. Eppure, c'è qualcosa che ancora ci sfugge, ovvero il prezzo che gli sarà applicato, su cui oggi proveremo a fare luce. Come riportato da ...

I prezzi di Xiaomi Mi 9 potrebbero partire da poco più di 300 euro in Cina : I prezzi di Xiaomi Mi 9 potrebbero partire, in Cina, da un prezzo leggermente superiore ai 300 euro, secondo quanto riporta un possibile poster ufficiale.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition con quattro fotocamere posteriori? Un primo render mostra come potrebbe essere : Lin Bin, presidente di Xiaomi, ha confermato l'esistenza di Xiaomi Mi 9 Explorer Edition e oggi vi proponiamo un primo render che mostra il presunto comparto fotografico.

Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presente al MWC 2019 di Barcellona : Con un tweet sul proprio account ufficiale Xiaomi annuncia che al Mobile World Congress ci sarà anche Xiaomi Mi 9 con la sua tripla fotocamera posteriore.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition potrebbe arrivare presto in versione global : Pare che dopo essere stata per tanti mesi un'esclusiva del mercato cinese, lo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition possa arrivare anche in altri Paesi

Xiaomi Mi 9 potrebbe arrivare a febbraio - pochi giorni dopo Redmi X ma prima di Samsung Galaxy S10 : Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presentato con notevole anticipo rispetto allo scorso anno, e un nuovo teaser suggerisce alcune specifiche tecniche.

Xiaomi svela il suo smartphone pieghevole in un video - se piace al pubblico potrebbe produrlo in massa : Lo smartphone pieghevole è sempre più vicino alla realizzazione. Xiaomi ci sta lavorando, e ha deciso di darcene un assaggio in un video pubblicato online, che potete vedere in questa notizia. Si tratta ancora di un prototipo, ma si vedono abbastanza particolari da poterne intuire il funzionamento di massima. A usarlo è il presidente e co-fondatore dell’azienda cinese, Lin Bin, che all’inizio sembra maneggiare un tablet, finché non ...

Xiaomi potrebbe ispirarsi a Huawei e Apple : ecco le Xiaomi Mi True Wireless : Le nuove cuffie True Wireless di Xiaomi, che riprendono il design delle più famose AirPods di Apple, si mostrano in una serie di presunti render ufficiali.

Xiaomi Mi A3 potrebbe avere nome in codice orchid : Nel codice della MIUI 10 sono stati trovati riferimenti a "orchid_sprout", ossia il nome in codice di un inedito device che potrebbe essere lo Xiaomi Mi A3

Google potrebbe battere cassa ai produttori cinesi - Huawei e Xiaomi comprese : Google potrebbe iniziare presto a esigere un pagamento da parte di alcuni produttori di smartphone cinesi, tra cui Huawei, Xiaomi e ZTE. Tutto potrebbe essere legato alla multa inflitta dalla Commissione Europea qualche mese fa.

Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 4 potrebbero avere una tripla fotocamera posteriore e CPU Snapdragon 855 : Stando ad un report, lo Xiaomi Mi 9 potrebbe essere il primo smartphone del colosso cinese con una tripla fotocamera posteriore, seguito poi dallo Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse : Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero essere svelati nei prossimi mesi: il primo è oggetto di immagini teaser su Weibo, il secondo si lascia intravedere nella certificazione e potrebbe essere il primo Android Go del produttore cinese.