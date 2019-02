Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara dal suo ex marito ' bifolco' Maxi Lopez replica

Maxi Lopez vs. Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli : 'tante cose potrei raccontare di queste 2 nella Milano by night' : 34enne calciatore argentino, Maxi Lopez è stato sposato con Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi, dal 2008 al 2013. In 5 anni i due hanno dato alla luce tre figli, separandosi rumorosamente. Puntualmente, infatti, tra Wanda e Maxi riesplode la polemica. A riaccendere la miccia, negli ultimi giorni, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha difeso la Nara da quel che Lopez le disse, nel 2013, quando l'argentina lo lasciò. "'Chi vuoi che ...

Maxi Lopez vs Selvaggia Lucarelli : Un tweet al vetriolo contro Selvaggia Lucarelli, definita "presunta signora" da Maxi Lopez . Al centro dello scontro, l' affaire Wanda Nara e l'articolo in difesa della signora Icardi pubblicato ieri ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

Wanda Nara - la difesa di Selvaggia Lucarelli : 'Tiene tutti per le palle - perché è una rivoluzionaria' : Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara , totalmente. 'È la prima vera anti-wag della storia , …, tiene per le p***e tutti'. Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la ...

Wanda Nara - la difesa di Selvaggia Lucarelli : "Tiene tutti per le palle - perché è una rivoluzionaria" : Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara, totalmente. "È la prima vera anti-wag della storia (…) tiene per le p***e tutti". Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la prima paladina della moglie di Mauro Icardi, finita nell’occhio del ciclone dopo che all’attaccante neroa

Selvaggia Lucarelli : fidanzato e figlio - la carriera dell’opinionista : Selvaggia Lucarelli: fidanzato e figlio, la carriera dell’opinionista Chi è Selvaggia Lucarelli e carriera Blogger, opinionista, giornalista, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e oggi anche scrittrice di libri, Selvaggia Luccarelli è una delle donne italiane più temute sul web. Nasce il 30 luglio del 1974 a Civitavecchia e a partire dal 2002 è divenuta nota su Internet grazie al suo ironico blog che poi l’ ha fatta conoscere anche ...

Selvaggia Lucarelli a Virginia Raffaele : "Smetti di essere istituzionale" : Dopo le critiche ai conduttori Bisio e Baglioni e al loro siparietto sulla punteggiatura finito in pernacchie, Selvaggia Lucarelli torna a commentare il Festival di Sanremo. Questa volta peró lo fa in ...

Selvaggia Lucarelli VS SANREMO 2019/ Video - 'Ho un suggerimento sui conduttori...' : SELVAGGIA LUCARELLI critica il Festival di SANREMO 2019 e la gag delle pernacchie con protagonisti Claudio Baglioni e Claudio Bisio.

Alex Belli - in Lamborghini a 111 km/h a Sanremo/ Video - convocato in Questura : Selvaggia Lucarelli "che genio" : Alex Belli nei guai per un Video su Instagram: in Lamborghini a 111 km/h a Sanremo. convocato in Questura e Selvaggia Lucarelli : "Che genio..."

Selvaggia Lucarelli piomba su Virginia Raffaele : “Scomoda in quel vestito” : Selvaggia Lucarelli ‘piomba’ su Virginia Raffaele e la sua conduzione a Sanremo, lettera aperta alla comica: “In quel vestito lì stai comoda solo tu” Il Festival di Sanremo 2019 è decollato da un paio di giorni e, come in ogni edizione che si rispetti, non stanno mancando commenti sui conduttori. Quest’anno, a far discutere particolarmente, […] L'articolo Selvaggia Lucarelli piomba su Virginia Raffaele: ...

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : «Non ci meritiamo anche questo». Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora, che segnalano...

