Migranti | lo dice pure Frontex | la strategia di Salvini funziona

Sea Watch - la Francia dice stop ai Migranti : gelo Salvini-Castaner : Ogni giorno si apre un nuovo fronte nello scontro Italia-Francia, che vede in prima linea il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo i controlli sui treni alla frontiera di ieri, oggi è la volta ...

Fico 'Autorizzazione a procedere Per me direi sì. E i Migranti devono sbarcare subito'. Salvini 'Dice no a tutto' : Politica Rai, Baglioni a 'Che tempo che fa'. Di Battista: "È ora di tagliare gli stipendi di Fazio e Vespa"

Tra qualche ora lo sbarco dei Migranti della Sea Watch - dice Conte : “Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco” della Sea Watch: lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, a Milano, dopo l'incontro con il sindaco Giuseppe Sala.“Si è aggiunto anche il Lussemburgo alla lista dei Paesi amici che hanno risposto al nostro invito - ha fatto sapere Conte - ora siamo 7 Paesi”.

Meno sbarchi di Migranti - ma più morti nel Mediterraneo - dice l'Onu - 6 al giorno - : I rifugiati e i migranti che hanno tentato di raggiungere l'Europa attraverso il Mar Mediterraneo nel 2018 hanno perso la vita a un ritmo allarmante, mentre i tagli alle operazioni di ricerca e ...

Strasburgo dice al governo italiano di aiutare i Migranti della Sea Watch : Cedu, l'Italia deve adottare misure di emergenza per i migranti della Sea Watch 3 Berlino, 30 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia “deve adottare misure di emergenza” per aiutare i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch e isolata da

Olanda dice no a Migranti di Sea Watch : 15.20 L'Olanda ha respinto la richiesta dell' Italia di accogliere i 47 migranti a bordo della Sea Watch, bloccata davanti alle coste di Siracusa. Occorre distinguere tra persone che hanno effettivamente bisogno di asilo e migranti economici, dice il ministero della Giustizia olandese. "Quelli che non hanno diritto alla protezione internazionale devono essere mandati indietro immediatamente al loro arrivo ai confini europei", recita un ...

Migranti - Salvini : 'Entro dicembre chiuderemo il Cara di Mineo' - : La decisione del vicepremier arriva dopo che nei giorni scorsi è stato sgomberato il centro di accoglienza di Castelnuovo. Sulla vicenda della Sea Watch, da giorni ormeggiata al largo di Siracusa, il ...

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda'. Ma il governo dell Aia dice no : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

Migranti - Sea Watch con 47 naufraghi a bordo : “Nessuno ci dice dove andare” : La nave Sea Watch 3 della omonima Ong ha salvato sabato 47 Migranti che erano a bordo di un gommone a 50 miglia dalle coste libiche, ma “nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell’operazione”. Lo dicono gli stessi attivisti all’Ansa, spiegano che l’imbarcazione si trova ancora in zona Sar libica: “Chiediamo istruzioni e restiamo in attesa – continuano -. Siamo stati rimandati ai libici che però non ...

Il socialista Sanchez come SalviniLa Spagna dice basta ai Migranti : Dopo avere accolto 60 mila immigrati in tutto il 2018, anche la Spagna del socialista Sanchez ha deciso di cambiare rotta. come Salvini, anche il governo spagnolo ha bloccato la nave Open Arms Segui su affaritaliani.it