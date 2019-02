Malena | Fabrizio Corona? Non ha una vera attrazione per le donne

Fabrizio Corona - le amanti citate nel suo libro si arrabbiano e lo smentiscono. Malena : “Ci considera dei pezzi di carne” : “Io ho un magnetismo: guardo una donna e dopo un attimo sono lì che me la faccio. Una delle scopate più belle degli ultimi tempi è stata all’Hotel Parco dei Principi di Roma. Mi stavo allenando, arriva una ragazza sudamericana, mi accorgo del suo profumo Chanel, del suo Rolex da quarantamila euro; mi guarda, io guardo lei e dopo due minuti incominciamo a scopare come pazzi nel bagno dell’hotel”. Così scrive Fabrizio ...

