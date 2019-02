Jump Force - recensione

Il primo DLC per Jump Force sarà disponibile da maggio : Jump Force (nuovo picchiaduro a tema anime di Bandai Namco) è stato pubblicato solo la settimana scorsa, ottenendo pareri contrastanti. Chi ha comunque gradito il titolo sarà felice di sapere che sono in arrivo nuovi contenuti in forma di DLC a partire da maggio.Come riporta Gamingbolt, al momento non sono state divulgate altre informazioni, naturalmente se Bandai Namco deciderà di seguire lo stesso modello di Dragon Ball FighterZ, possiamo ...

Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

Jump Force si mostra nel suo trailer di lancio : Mentre i possessori della limited edition di Jump Force aspettano di poterlo giocare a partire da domani, il gioco si mostra nel trailer di lancio per la felicità di tutti gli appassionati del picchiaduro dedicato ai più celebri personaggi dei fumetti.Riportiamo di seguito il trailer di lanci assieme al comunicato ufficiale Bandai Namco per tutti i dettagli:Read more…

Tutti i personaggi di Jump Force : la lista con Dragon Ball e One Piece : Saranno tantissimi i personaggi di Jump Force. È questa una delle promesse del prossimo picchiaduro ad incontri di Bandai Namco e Spike Chunsoft. O, ancora meglio, quella più importante. Sì perché, in un panorama videoludico che sta pian piano riscoprendo le bellezze dei beat 'em up, Jump Force "dimentica" volontariamente le raffinatezze di gameplay per offrire del sano fan service. Mettete da parte i tecnicismi di Street Fighter V o la violenta ...

Un nuovo video gameplay di Jump Force mostra in azione i due personaggi in arrivo da JoJo's Bizarre Adventure : Oggi è stato pubblicato il primo gameplay di Jotaro Kujo e Dio Brando, i due personaggi di JoJo's Bizarre Adventure che si sono uniti al cast di Jump Force.Entrambi i lottatori saranno parte del roster disponibile al lancio il 15 febbraio per PS4, Xbox One e PC. I possessori dell'Ultimate Edition avranno accesso ai due personaggi e a tutto il gioco 3 giorni prima, il 12 febbraio.In attesa dell'uscita di Jump Force vi invitiamo a leggere la ...

Da Anthem a Jump Force - i migliori videogiochi in uscita a febbraio 2019 : I videogiochi in uscita a febbraio 2019 non sono tantissimi. Sono però sicuro che, tra le produzioni poligonali del mese, anche voi sarete tentati di acquistare qualche titolo. Che sia per PC, per le rivali PlayStation 4 e Xbox One, o ancora per la console ibrida Nintendo Switch. Dopo un gennaio esplosivo a colpi di Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake, un po' tutte le piattaforme sul mercato accolgono ora opere videoludiche di certo non ...

Posticipata l'open beta di Jump Force a causa di problemi con i server : Come segnala VG247.com, dopo le prime due sessioni open beta di Jump Force della scorsa settimana, Bandai Namco ha deciso di annullare le ultime due sessioni inizialmente programmate nel fine settimana e ha annunciato l'intenzione di posticiparle.Inizialmente, promettendo un aggiornamento dopo 48 ore, le nuove date e le ultime due sessioni non sono state ancora confermate."Questa sessione è stata orribile a causa di numerosi e complessi problemi ...

Jump Force : vediamo in azione il giovane Boruto Uzumaki : In seguito all'annuncio di Gaara , Kakashi , Kaguya e il giovane Boruto Uzumaki , il gioco ha ora nel parco lottatori alcune delle stelle più amate del mondo ninja. Boruto, che ricordiamo essere il ...

Nuovi screenshot di Jump Force mostrano come Boruto Uzumaki sarà parte del roster : Boruto Uzumaki entrerà a far parte dei combattenti di Jump Force per combattere al fianco di Naruto, riporta Dualshockers.come possiamo vedere infatti, sono state condivise alcune immagini di gioco nelle quali ci viene mostrato proprio Boruto all'azione. Anche altri personaggi dell'universo di Naruto sono già stati rivelati e faranno parte del gioco: Kakashi, Gaara, e Kaguya sono stati infatti recentemente annunciati.Ebbene in questa serie di ...

Interessati a Jump Force? Potrete provarlo grazie a una serie di sessioni open beta : Bandai Namco Entertainment Europe terrà una open beta di Jump Force da venerdì 18 gennaio a domenica 20 gennaio. La open beta darà ai giocatori accesso al versus mode online, nel quale sarà possibile giocare nei panni di uno dei 17 personaggi del gioco, combattere in cinque differenti stage e testare la lobby online usando sei avatar pre-creati.I giocatori possono precaricare la open beta su Xbox One o PlayStation 4 dal 17 gennaio.Gli orari ...

Jump Force : il nuovo trailer svela maggiori dettagli sulla storia : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato un nuovo trailer con ulteriori dettagli sulla modalità storia del suo prossimo titolo Jump Force, già provato in anteprima per voi.Una fusione improvvisa del mondo Jump con quello reale ha scatenato il caos sulla Terra, mentre alcuni invasori malvagi stanno seminando panico e distruzione.Per affrontare questa nuova minaccia, il Direttore Glover ha formato una squadra di eroi, chiamata Jump Force, ...