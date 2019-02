Inps - intesa su Tridico per il dopo Boeri. Spunta ipotesi Verbaro vice : Questa volta sembra fatta per il vertice dell'Inps. A guidare l'istituto che gestisce le pensioni degli italiani al posto di Tito Boeri arriverà Pasquale Tridico. Lo confermano fonti di M5S e Lega. ...

Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo : Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo Dovrebbe essere definitiva l’Intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega sul nome del prossimo Presidente Inps. Infatti in quota M5S alla fine dovrebbe averla spuntata, nel ballottaggio con Nori, l’economista Pasquale Tridico da molti indicato come il mentore della misura del reddito di cittadinanza introdotta dal Governo col decreto n. 4/2019 pubblicato in ...

