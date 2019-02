In Suburra 2 la lotta per il potere è donna e Livia Adami è la chiave di tutto

optimaitalia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Oscura come la prima stagione, ma dall'intreccio sempre più fitto e declinato al femminile:2, disponibile su Netflix dal 22 febbraio, riprende a raccontare gli intrecci criminali tra politica, mafia romana e siciliana, Vaticano e criminali comuni che operano per collegare questi mondi in una "terra di mezzo", per dirla alla Carminati nelle carte del processo di Mafia Capitale.L'importanza della zona grigia in cui si fanno affari perlopiù illeciti - già evocata alla fine della prima stagione, quando il candidato sindaco Cinaglia la descrive plasticamente mentre contempla la città con l'ormai socio in affari Samurai - diventa sempre più evidente in questa seconda stagione in cui l'affare per la costruzione del porto di Ostia deve ancora essere concluso. E gli interessati sono sempre gli stessi: il "Re di Roma" Samurai (Francesco Acquaroli) che muove le fila della ...