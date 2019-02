Federer torna sulla terra rossa | a maggio giocherà a Madrid

Federer a Madrid torna su terra : Roger Federer torna a giocare sulla terra battuta. Il campione svizzero, che nelle ultime due stagioni aveva scelto di saltare la stagione sul rosso, parteciperà al Masters 1000 di Madrid , in ...

Roger Federer in tutta sincerità : “tornare n°1 sarà quasi impossibile! Roland Garros? Posso vincerlo se…” : Roger Federer guarda al futuro con molta obiettività: lo svizzero è conscio delle difficoltà di ritornare numero 1 al mondo ma si riserva la possibilità di poter vincere, a determinate condizioni, il Roland Garros L’anno scorso Roger Federer ha stupito tutti vincendo gli Australian Open. Il tennista svizzero, da quel successo in poi, non è riuscito a mantenere la solita continuità di sempre nei grandi appuntamenti. Saltato il Roland ...