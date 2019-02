Come pulire il rame di pentole e oggetti vari

Come pulire i gamberi : Come pulire i gamberi: una guida pratica che ti spiegherà Come si puliscono i gamberi in modo impeccabile. Consigli sulle varietà più diffuse, dai classici gamberoni alle mazzancolle. I gamberi riescono a dare quel tocco di prelibatezza a qualsiasi portata. Una semplice insalata di rucola, gamberi e scaglie di Parmigiano può essere considerata una portata speciale! Tra tutti i crostacei, il gambero è probabilmente quello più apprezzato ma ...

Come ripulire il profilo di Twitter con il metodo di Marie Kondo : Ispirandosi al popolare show di Netflix Facciamo ordine con Marie Kondo, Julius Targn ha creato uno strumento che permette di mettere in ordine la propria timeline di Twitter eliminando tutti quei profili che molti utenti non si ricordano nemmeno di seguire. Proprio Come suggerisce di fare la scrittrice giapponese, esperta in economia domestica, con gli oggetti di casa. Il programma di Netflix si basa sul metodo di organizzazione Kon Mari, ...

Come pulire il microfono di iPhone : Avete appena avviato una chiamata e l’interlocutore non vi sente alla perfezione nonostante parliate proprio accanto al microfono? Chiedete a Siri dove si trova la fermata più vicina ma l’assistente vocale non risponde? A questo leggi di più...

Come pulire le cozze nere con il sale grosso e velocemente a casa : Come pulire le cozze nere con il sale grosso e velocemente a casa cozze nere, ecco Come pulirle Come pulire le cozze velocemente? Tantissime persone si pongono questa domanda quando sono in procinto di preparare una pietanza con questi succulenti molluschi. Molto spesso infatti ciò che scoraggia maggiormente dal comprare le cozze non è il costo o la difficoltà nel cucinarle ma il tempo e soprattutto le tecniche da utilizzare per pulirle. ...