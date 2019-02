Calcio in tv oggi 23 febbraio 2019

Il Calciomercato oggi – I nomi per sostituire Icardi [FOTO] : 1/8 LaPresse ...

Il Calciomercato oggi – Il Milan prepara il colpaccio : Il calciomercato oggi – Il Real Madrid è reduce dalla clamorosa sconfitta in Liga spagnola ma ha quasi staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il successo sul campo dell’Ajax. Nel frattempo si deve fare i conti con il problema Bale, il gallese sembra sempre più isolato dalla squadra e per questo motivo potrebbe cambiare maglia al termine della stagione. In un’intervista rilasciata al quotidiano belga HLN, il ...

Dall'insonnia di Ronaldinho fino alla pioggia : ecco le scuse più incredibili del Calcio : Digerire una sconfitta, si sa, è sempre difficile. Nel corso degli anni, gli addetti ai lavori hanno trovato delle scuse davvero singolari per giustificare dei ko ma anche per motivare un ritardo ad ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

Il Calciomercato oggi – Affari Milan-Genoa - l’obiettivo arriva dalla Polonia : Il calciomercato oggi – Si è da poco conclusa la finestra di calciomercato ma le squadre di Serie A sono al lavoro per il futuro. Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al ...

Calendario Serie Calcio A oggi (17 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : La ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, si completerà in larga parte in data odierna. Domenica 17 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a Napoli-Torino. Consueto Monday Night lunedì ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

Calendario Serie A Calcio oggi (16 febbraio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : oggi (sabato 16 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 24ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Cagliari-Parma, gara in cui i padroni di casa proveranno a ritrovare il successo per mantenere a distanza la zona retrocessione. Alle 20.30 si giocherà invece Atalanta-Milan, scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre sono infatti distanziate da un solo punto in classifica, a favore dei rossoneri, e ...

Il Calciomercato oggi – Clamoroso valzer di attaccanti : Il calciomercato oggi – La stagione è in corso, le squadre pensano infatti al presente ma a tenere banco è anche il calciomercato con tanti colpi previsti nei prossimi mesi, tutto rischia di partire dopo il caso Icardi all’Inter con l’attaccante argentino che ha deciso di non seguire la squadra dopo la decisione del club nerazzurro di affidare la panchina al portiere Handanovic. Fabio Paratici ha escluso la partenza di Dybala in ...

Il Calciomercato oggi – I nomi del sostituto di Icardi all’Inter : 1/9 LaPresse/Francesca Soli ...

Fininvest e la pioggia d'oro sulla LegaPro - Galliani sogna la Serie A per il Monza Calcio : IL RITRATTO 26 settembre 2018 Dal calcio alla politica e ritorno, ma con uno scranno al Senato: Galliani nuovo ad del Monza Ieri, in un martedì sera di calcio di provincia da Lega Pro, è andato un ...

Champions League Calcio oggi (13 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : Proseguono i match validi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019 di calcio. Dopo le vittorie di Roma e PSG, rispettivamente contro Porto e Manchester United, la massima competizione continentale va avanti con altri due incontri previsti questa sera dal fascino particolare. Il Real Madrid, campione in carica, andrà sul campo dell’Ajax per iniziare la sua scalata che vuole portare gli iberici a conquistare il ...

Champions League Calcio oggi (12 febbraio) - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming. C’è la Roma : L’attesa è ormai finita, dopo due mesi di pausa ritornano le grandi emozioni della Champions League 2018-2019 con i primi scontri ad eliminazione diretta della fase finale. Si parte questa sera con le prime due sfide d’andata degli ottavi di finale in cui si affronteranno Roma-Porto e Manchester United-Psg, due confronti sulla carta abbastanza equilibrati che possono regalare sin da subito grande pathos ed emozioni a non finire. Il ...

Milan-Cagliari - Gattuso : “Oggi buon Calcio e a tratti anche fortunati” : MILAN CAGLIARI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro il Cagliari: “Siamo stati bravi oggi ad esprimere un buon calcio. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dei centrocampisti nel primo tempo che si abbassavano per far partire l’azione: non riuscivamo a […] L'articolo Milan-Cagliari, Gattuso: “Oggi buon calcio e a ...